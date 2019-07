Caldo a Firenze: 12 anziani ricoverati per disidratazione, prosegue allerta rossa

Gli anziani sono stati ricoverati al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio a Firenze, dove si sono presentati dopo aver accusato l’ondata di caldo dei giorni scorsi. A renderlo noto è Asl Toscana centro. Intanto prosegue l’allerta caldo fissata fino a mercoledì 3 luglio.

Arrivati ieri intorno alle 16 al pronto soccorso di Torregalli, i pazienti sono stati subito trattati. Il caso più grave èare essere stato quello di un’anziana signora che si è presentata con febbre e un’alta concentrazione di sodio nel sangue a causa della disidratazione per il caldo. I 12 pazienti attualmente sono stabili dal punto di vista emodinamico, non hanno febbre, si stanno alimentando autonomamente e i valori della sodiemia si stanno lentamente normalizzando. Necessitano comunque di ricovero per una stretta monitorizzazione idroelettrolitica.

Torna l’allerta caldo a Firenze. Previsto il codice rosso con permanenza fino a mercoledì 3 luglio. E’ la novità del bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio nell’ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal ministero della salute.

Secondo le previsioni, la temperatura massima percepita sarà di 37 gradi oggi e 36 gradi sia domani che mercoledì. Intanto a Lucca ordinanza del Comune che limita l’uso dell’acqua all’impiego domestico e igienico nelle frazioni di Ciciana, San Pancrazio e Palmata. L’ordinanza è stata emessa in base alla nota di Geal che segnala usi anomali nelle tre frazioni dove è stato necessario intervenire con autobotti. “Per tutelare le riserve idropotabili” fino al 30 settembre (salvo revoca del divieto) non sarà possibile usare l’acqua per innaffiare orti o giardini, lavare le auto, riempire piscine e per ogni altro uso che non sia domestico o igienico. Si rischiano sanzioni fino a 600 euro.