🎧 A Collodi (PT) la settima edizione di SENZA FILI – Pinocchio Street Festival Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:02 Share Share Link Embed

SENZA FILI – Pinocchio Street Festival è una rassegna di teatro, musica e circo, in programma tra l’antico borgo di Collodi, il parco di Pinocchio e il giardino storico di Villa Garzoni

L’edizione 2022 segna una ripartenza dopo il lungo periodo di emergenza pandemica. Giardino e parco continueranno a ospitare gli eventi più importanti, che per questa edizione tornano gratuiti e a ingresso libero, ciascuno con due diversi spettacoli per sera. Tra quelli di maggior rilievo il ritorno dei mimi ucraini Dekru, con lo spettacolo ‘Anime Leggere’. La loro presenza, autorizzata dalle autorità di Kiev, è il segno che l’espressione artistica e in particolare il teatro può vincere le ragioni della guerra, superare le barriere nazionali, culturali e linguistiche per unire i popoli.

Tra le performance più attese a Collodi anche quella degli svizzeri Andreas Manz e Bernard Stöckli, in arte Compagnia Due, che riconduce la comicità di tradizione clownesca in una pièce teatrale esilarante. Altra chicca per quanto riguarda il filone della musica comica è la presenza del Quartetto Euphoria, composto da Marna Fumarola e Suvi Valjus (violini), Hildegard Kuen (viola) e Michela Munari (violoncello). Da segnalare anche lo spettacolo di teatro di figura dei Coppelia Theatre che porteranno in scena ‘Trucioli’ e quello di circo contemporaneo dei RedOneDuo.

A detta del direttore artistico Alessio Michelotti, questa settima edizione conta oltre 100 spettacoli, repliche comprese, a dimostrazione di quanto il progetto sia ormai strutturato e si sia imposto tra i più innovativi e interessanti della Toscana. Per il presidente della Fondazione nazionale Carlo Collodi Pier Francesco Bernacchi il Festival si rivolge naturalmente ai più giovani, ma ha il pregio di riuscire a coinvolgere varie fasce di età. Da questa edizione, inoltre, si integra nel vecchio borgo dell’anno Mille: quindi l’offerta anche di valorizzazione territoriale è ampliata.

NELL’AUDIO il presidente della Commissione Territori Interni Marco Niccolai