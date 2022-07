Controradio News ore 7.25 – 29 luglio 2022

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News – Una donna di 54 anni è stata travolta e uccisa da un’auto mentre era in bicicletta sulla provinciale 65 a Vivo d’Orcia (Siena). I sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sono ancora in corso gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente. Due giorni fa un’altra donna è morta dopo essere stata investita da un’auto mentre faceva jogging: si tratta di Sara Bartoli, campionessa di Ocr (Obstacle course race), che aveva anche vestito la maglia azzurra. La ragazza è stata travolta da un’auto mentre faceva jogging

Controradio News – Dalla Toscana arrivano le prime candidature alle elezioni politiche del 25 settembre. Il sindaco Pd di Campi Bisenzio (Firenze) Emiliano Fossi si è dimesso dal suo incarico, in scadenza l’anno prossimo e al suo posto, per terminare la legislatura, sarà nominato un commissario prefettizio. Oltre a lui anche Silvio Franceschelli, sindaco di Montalcino (Siena) si è dimesso dalla carica di presidente della Provincia di Siena e ha dato la sua disponibilità al Pd per le elezioni. A prendere il suo posto sarà il vice presidente David Bussagli, sindaco di Poggibonsi.

Controradio News – E’ fissata per oggi l’udienza preliminare per decidere se commissariare o meno Gest spa, la società che gestisce la rete tramviaria a Firenze. La procura del capoluogo toscano ha chiesto la nomina di un commissario giudiziale per un anno di amministrazione dell’azienda ritenendo che vi sia “il concreto pericolo che Gest prosegua nell’alterazione dei bilanci, così come è avvenuto da 2017 in poi”.

Controradio News – In vigore da oggi l’ordinanza del Comune di Firenze che vieta alle utenze private di utilizzare acqua potabile per scopi diversi da quelli igienici e domestici. In particolare sarà vietato annaffiare giardini e orti, lavare cortili o auto, riempire vasche o fontane ornamentali. La sanzione prevista per gli inadempienti sarà da 25 a 500 euro e la scadenza è il 30 settembre.

Controradio News – I pendolari toscani che hanno subito ritardi nel mese di giugno avranno tempo fino al 31 agosto per chiedere il bonus per il rimborso. Tenendo contro anche del periodo di ferie la Regione Toscana insieme a Trenitalia hanno deciso di estendere di un mese l’arco di tempo per la richiesta. A giugno 2022, spiega una nota, sono state sette le linee fra le 14 individuate nel contratto di servizio che hanno avuto diritto al bonus abbonati, comprese alcune delle principali, come la Firenze-Arezzo-Chiusi e la Firenze-Pistoia-Lucca-Viareggio.