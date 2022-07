Vento forte e fulmini in Toscana

Firenze, a causa del forte vento che all’improvviso si è alzato nel capoluogo toscano, e in alcune parti del territorio fiorentino, giovedì pomeriggio un albero è caduto sul lungarno Ferrucci.

Un grosso ramo staccato dal vento forte ha infatti colpito un’auto e alcuni motorini parcheggiati ma non ci sarebbero feriti. Un altro albero sarebbe caduto nella zona di Rosano. Sul lungarno sono intervenuti i vigili del fuoco che sono stati impegnati in una decina di interventi nel territorio fiorentino per rami caduti, cornicioni pericolanti e dissesti statici.

Il comunicato dei Vigili del Fuoco arrivato nella in serata giovedì: “A causa del vento forte che si è sollevato nel pomeriggio, i vigili del fuoco del comando di Firenze stanno intervenendo per alcune segnalazioni per alberi e rami pericolanti, alberi caduti e dissesti statici, dalle zone di Firenze e in alcuni comuni della città metropolitana”.

Sempre a causa del maltempo i Vigili del fuoco del comando di Siena sono dovuti intervenire dalle ore 20:00 per due interventi a seguito delle scariche elettrostatiche dovute al maltempo, dove due fulmini sono caduti su piante ad alto fusto sono stati incendiati. La zona interessata è tra Montalcino e Castiglione d’Orcia, alcuni si sono spenti da soli con la pioggia, un albero caduto a Badia Ardenga nel comune di Montalcino, uno in località Vescona comune di Asciano, uno sulla Perugia Bettolle direzione Bettolle poco prima dell’uscita. A seguito del forte vento è stata inviata l’autoscala in supporto al comando di Arezzo in località Cavriglia.