🎧 8 marzo: presidio sindacati base sotto sede Regione Toscana

Firenze, presidio sotto la Regione Toscana, in piazza Duomo a Firenze, in occasione dello sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dai sindacati di base per l’8 marzo.

Circa un centinaio di persone in piazza l’8 marzo con striscioni e bandiere delle sigle del sindacalismo di base oltre a rappresentanze di lavoratori, dai bibliotecari precari al collettivo di fabbrica della Gkn, e a forze della sinistra.

In podcast l’intervista a Paola Sabatini dei CUB sanità di Firenze, a cura di Gimmy Tranquillo

“In Italia, rispondendo all’appello di Non una di meno, il sindacalismo di base ha dichiarato sciopero generale nazionale di 24 ore per tutte le categorie pubbliche e private – è stato spiegato -, contro le disuguaglianze e le violenze sulle donne. Inoltre, in una situazione economica sociale drammatica, con la disoccupazione dilagante, discriminazioni e razzismi, diritti fondamentali negati come quelli al reddito, alla casa, alla sicurezza sul lavoro, allo studio, alla salute, che colpiscono particolarmente le donne, scioperiamo e manifestiamo anche per rivendicare ecologia, equità, dignità nella vita e nel lavoro”.

Tra i temi anche il no alla guerra. ‘No a tutte le guerre’, ‘Nessun uomo è illegale’, ‘Lavoro, salute, diritti, dignità, uniti nelle lotte’, recitano alcuni degli striscioni esposti. Nel pomeriggio, è prevista una manifestazione in piazza Ss. Annunziata con corteo organizzata da Non una di meno, mentre al termine della mattina è previsto che una rappresentanza Cub sanità e Associazione Adina sia ricevuta in Regione Toscana per consegna documento richieste.