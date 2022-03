Controradio News ore 7.25 - 8 marzo 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:17 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – “Il primario obiettivo è individuare prima a Firenze, poi in una località della costa, la scelta è tra Pisa o Livorno, un punto di riferimento che possa essere il front office anche per gli ucraini che arrivano con propri mezzi e cercano informazioni o devono essere seguiti nella loro sistemazione”. Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, durante un punto stampa sull’organizzazione dell’accoglienza nella regione. Il ‘front office’, a Firenze, ha aggiunto Giani, potrebbe essere secondo “tre ipotesi” in valutazione “alla Fortezza da Basso, alla Mercafir o Santa Rosa nel presidio sanitario.

Controradio news – “Dopo la firma della dichiarazione per la pace al summit del Mediterraneo, Eurocities, l’associazione che raccoglie tutte le grandi e medie città europee, promuove per il 12 marzo una grande e inedita manifestazione per dire no alla guerra ed esprimere solidarietà e vicinanza all’Ucraina”. Lo ha detto il sindaco di Firenze (e presidente di Eurocities) Dario Nardella. A Firenze, questa l’ipotesi, la manifestazione potrebbe svolgersi in piazza Santa Croce, presumibilmente nel primo pomeriggio del 12 marzo . È quanto si apprende da Palazzo Vecchio. Dei dettagli logistici Nardella ha parlato con il prefetto Valerio Valenti. Firenze sarà il cuore delle iniziative che si svolgeranno in tutta Italia: alla manifestazione a cui hanno aderito oltre 100 città

Controradio news – Ha viaggiato con la famiglia per cinque giorni in fuga dall’Ucraina in guerra e giovedì scorso ha infine raggiunto la Valdinievole (Pistoia). Poi Halina, che era alla 39esima settimana di gravidanza, ha iniziato ad avvertire le doglie e nella notte è stata accolta nel reparto di ostetricia dell’ospedale di Pescia, dove l’indomani, alle 7,34, è nato il piccolo Denis. La mamma e il neonato sono stati dimessi in buona salute. Ora sono ospiti a casa di una parente, anche lei ucraina, a Lamporecchio.

Controradio news – Il progetto dello studio Arup, firmato dall’architetto David Hirsch, è il vincitore del concorso internazionale per il restyling dello stadio Artemio Franchi di Firenze, opera progettata da Pier Luigi Nervi: l’annuncio nel corso di una cerimonia a Palazzo Vecchio alla presenza tra gli altri del presidente del Coni Giovanni Malagò e del presidente della Figc Gabriele Gravina. Il nuovo Franchi – che sarà finanziato con i soldi del Recovery Fund – ha una capienza di almeno 40 mila posti, prevede una sottile lama metalilica rettangolare posta sopra le tribune storiche dell’impianto e maggior vicinanza tra gli spalti e il campo, come richiesto più volte anche dai tifosi. Nello spazio che si genera tra le due curve (quella originale e quella nuova) si prevede un museo per spazi espositivi (nella curva Ferrovia) e un auditorium (nella curva Fiesole).

Controradio news – 8 marzo Festa della donna: a Firenze Cgil, Arci, Anpi e Nosotras organizzano il flash mob “8 marzo per la pace – Letture pacifiste” in piazza Santa Croce (ore 15:30). Previste letture da parte delle attrici Daniela Morozzi, Chiara Riondino, Fiamma Negri, Grazia Campus. 8 marzo alle ore 10 in Piazza Grande nonunadimeno organizza un presidio nella giornata dello sciopero femminista che quest’anno è anche sciopero contro la guerra. Saremo in piazza con i nostri contenuti, i nostri messaggi e la nostra protesta. Dalle ore 10 alle ore 13 le assistenti domiciliari sotto cambio appalto del Comune di Firenze, saranno in presidio davanti alla Regione Toscana piazza Duomo, in occasione dello sciopero generale indetto dal sindacalismo di base, fra cui la CUB sanità che appoggia e sostiene la loro protesta. Sciopero anche nella scuola e nei trasporti indetto da Cobas e Cub. Per la Tramvia sono garantite le fasce 6.30-9.30 e dalle 17 alle 20. Autolinee Toscane invita i passeggeri anche dei bus a consultare comunque i pannelli elettronici e il sito gestramvia.it. Per i bus garantita a Firenze fasce 6-9 e 12-15