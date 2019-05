1 maggio, Nardella: ancora troppi hanno poco da festeggiare

Lo ha scritto su facebook il sindaco di Firenze Dario Nardella prima dell’inizio della manifestazione ufficiale in Palazzo Vecchio dove il prefetto Laura Lega consegnerà le ‘Stelle al merito del lavoro’ agli 84 cittadini toscani a cui sono state conferite dal Capo dello Stato.

Un lavoro che, ha aggiunto il sindaco nel post, “hanno diritto a mantenere i lavoratori della Bekaert e della Cavalli, che oggi abbracciamo con più forza che mai”. “Noi siamo dalla

parte della crescita e del lavoro senza se e senza ma, contro chi vuole bloccare il Paese e pensa che con un po’ di assistenzialismo si risolvano i problemi”, ha proseguito

Nardella augurando “un buon primo maggio a Firenze e a tutti coloro che si battono per il diritto del lavoro nel mondo”.

“Firenze ha fatto passi da gigante diventando in pochi anni la seconda città italiana per tasso di occupazione. Ma c’è ancora molto da fare, per migliorare le condizioni di lavoro”,

ha concluso il sindaco.