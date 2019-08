00 FEST, il primo spin-off di MusicaW

Benvenuti a 00Fest, primo spin-off di MusicaW, una piccola perla di due giorni, assolutamente MW old style, con artisti selezionati dal panorama musicale internazionale e nazionale, dj set, stand gastronomici, campeggio dal 15 al 17 Agosto a Castellina Marittima (Pisa)

Durante le due serate si esibiranno molte band, mentre già dalla sera del 15 agosto partiranno i dj set di MOGA Dj, che per tre serate rinfrescherà la zona chillout dello 00Fest con ska, reggae roots e R&B di altissima qualità. Il campeggio aprirà dal pomeriggio del 15 e chi vorrà partecipare può trovare già da venerdì buona musica, cibo e bevande, per iniziare il festival nel migliore dei modi.

Partenza esplosiva per lo 00Fest, venerdì 16 agosto, con gli STONED JESUS, band ucraina tra le più talentuose nel panorama del Doom/Stoner europeo. Saranno accompagnati per l’occasione dai toscani CAMPOS, con le loro avvolgenti sonorità folk elettroniche, e dal raffinato indie rock dei CAVELEON.

Atmosfere dream pop per la sera di sabato 17 agosto, che vedrà come headliner i BE FOREST, band pesarese che parte dallo shoegaze anni ’80 ’90, per evolversi in un sound più sofisticato ed evocativo. Nella stessa serata, i MALIHINI, brillante duo indie pop, dai testi poetici e profondi, ed i pistoiesi PIQUED JACKS, perla rock italiana, ma dal respiro internazionale. Durante le due serate si esibiranno molte altre band. L’intera lineup QUI