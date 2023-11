🎧Sciopero generale: in migliaia attesi domani nel corteo di Firenze Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:28 Share Share Link Embed

Sono attese migliaia di persone da tutta la Toscana per la manifestazione regionale in programma a Firenze domani in occasione dello sciopero generale contro la manovra indetto da Cgil e Uil. Il corteo, con ritrovo alle 9 in piazza Indipendenza, sfilerà per il centro fino a Ss. Annunziata dove dal palco interverranno il segretario generale della Uil Toscana Paolo Fantappiè, Francesca Re David, della segreteria Cgil nazionale, insieme a lavoratori, precari e pensionati.

Servizio a cura di Viola Giacalone

Dal trasporto pubblico locale alla scuola passando per la sanità , la raccolta dei rifiuti e i treni. Sono diversi i settori coinvolti nello sciopero generale di domani, venerdì 17 novembre. Per quanto riguarda i trasporti, Cgil e Uil hanno alla fine deciso di tagliare la protesta da 8 a 4 ore. “Prendiamo atto della scelta grave del governo sulla precettazione per salvaguardare i lavoratori che avrebbero pagato sanzioni pesanti e in questo caso lo sciopero dei trasporti sarà dalle 9 alle 13”, ha spiegato il leader Cgil Maurizio Landini.

Cambiare la legge di bilancio e le politiche economiche e sociali fino ad ora messe in campo dal Governo, tra gli obiettivi della mobilitazione. La Toscana, in particolare, esce penalizzata dalla manovra del Governo, più di altre regioni: sono tagliati 31 milioni di euro agli enti locali e 300 sulla spesa per la sanità , si stima un taglio sulle pensioni (una volta a regime le nuove norme) per oltre 30mila toscani.

Per Rossano Rossi, segretario generale Cgil Toscana, “La mobilitazione è solo all’inizio: si rassegnino al Governo. A cui diciamo: lo sciopero è confermato, le precettazioni sono un atto grave, mettere in discussione il diritto di sciopero è mettere in discussione la democrazia”. “E’ una manovra povera e senza risposte alle principali rivendicazioni – sottolinea il segretario generale della Uil Toscana Paolo Fantappiè – su salari, fisco, pensioni, sicurezza e precariato: il lavoro torni al centro degli interessi del Paese, non molleremo finché non arriveranno risposte”.

Il corteo di domani a Firenze vedrà alle 9.00 il concentramento in P.zza Indipendenza. Partenza alle  9:30. Il corteo seguirà un percorso lungo via XXVII Aprile, Via degli Arazzieri, Via Cavour, Via della Dogana, Via G. La Pira, Via Micheli e Via G. Capponi per il Comizio conclusivo in P.zza Santissima Annunziata.