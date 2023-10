🎧Il Teatro Limonaia a Sesto Fiorentino inaugura una nuova stagione teatrale Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:15 Share Share Link Embed

Oggi 31 ottobre è stata presentata la nuova stagione di T.R.A.M, teatro di residenza artistica multipla al Teatro Limonaia di Sesto Fiorentino. Un programma ricco di prosa e danza che si prolunga quest’anno fino alla fine di maggio, grazie al lavoro di tre direzioni artistiche diverse: Atto Due, Company Blu e Associazione Teatro della Limonaia. Si inizia a partire dal 4 novembre, con il primo spettacolo di “Divergenze”, le produzioni di Atto Due affidate a giovani artisti che hanno saputo rappresentare la varietà del teatro contemporaneo.

Audio: Davide Grassi, dell’Associazione Culturale Atto Due

“Bisogna ripensare il teatro nella sua funzione sociale e civile. Il teatro come la scuola sono e possono essere spazi di libertà dove formare e formarsi in senso civico e democratico. Luoghi in cui sviluppare e approfondire il concetto di dialogo, l’ascolto, il racconto. Essere dunque le piazze “dove le piazze non sono” per stabilire un dialogo, per ascoltare gli altri, per raccontare storie in cui chi ascolta può riconoscersi.”