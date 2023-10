Lucca: manifestazione nazionale il 7 novembre contro il no a via Pertini

Lucca – Martedì 7 novembre, alle ore 17, in piazza San Michela si terrà una manifestazione nazionale contro la scelta del Consiglio comunale della città di non intitolare una via a Sandro Pertini, presidente della Repubblica e comandante partigiano.

L’Anpi ha indetto la manifestazione del 7 novembre a Lucca “contro la decisione della maggioranza del Consiglio comunale della città di non aderire alla proposta di intitolazione di uno spazio pubblico a Sandro Pertini. Un fatto che ha provocato reazioni di sconcerto e protesta in tutto il Paese: un Presidente della Repubblica, un comandante Partigiano protagonista della Resistenza al nazifascismo da cui è nata la Costituzione non merita memoria!”, afferma l’Anpi.

Intnto oltre 12mila firme in una settimana sono state raccolte a sostegno della petizione popolare per una strada a Lucca dedicata a sandro Pertini. Dal centrosinistra a Lucca si parla “un successo” per la petizione ‘Noi non ci arrendiamo, anche a Lucca una strada dedicata a Sandro Pertini’, lanciata dal consigliere comunale Daniele Bianucci all’indomani della sua mozione presentata in consiglio comunale per dedicare un luogo della città alla memoria del presidente della Repubblica, poi bocciata dalla “maggioranza di destra”. La petizione, presente sulla piattaforma change.org, “ha raccolto . si spiega – l’adesione di migliaia di lucchesi e ha oltrepassato anche i confini cittadini”.

“Sandro Pertini è stato il presidente dela Repubblica più amato dagli italiani, ha rappresentato a pieno il senso dell’unità nazionale e della democrazia richiamato dalla Costituzione, e chi boccia l’idea di prevedere un ricordo alla sua memoria si tira fuori dalla storia condivisa della nostra nazione – si legge nella petizione popolare -. Per questo, chiediamo che anche a Lucca, come in ogni Città italiana, ci sia una strada, una piazza o un luogo a lui dedicato”.