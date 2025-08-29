www.controradio.it 🎧Il festival Copula Mundi torna a settembre al Lumen con delle novità Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:07:06 Share Share Link Embed

Dal 2 fino al 7 settembre avrò luogo il festival di sperimentazione artistica Copula Mundi al Lumen, luogo nato da un progetto di rigenerazione urbana nato nel 2021, che ha assunto un ruolo emblematico nella vita culturale e mondana di Firenze. Saranno coinvolte 22 realtà e collettivi, per scelta senza una direzione artistica univoca. Si conferma il mix di musica dal vivo, musica elettronica e arti performative locali e internazionali e si aggiunge una dimensione sportiva, novità che prefigura il futuro del Lumen.

Audio: Antonio Bagni, presidente di Lumen e Letizia Perini assessora alle politiche giovanili di Firenze

Sei giorni di eventi a ingresso gratuito con performance, laboratori, talk, street art, attività per i più piccoli, sport, spettacoli teatrali, concerti e dj-set. Dal 2 al 7 settembre a LUMEN, il progetto di rigenerazione urbana basato sull’offerta culturale che sorge vicino al Parco del Mensola, va in scena COPULA MUNDI VENTI-VENTICINQUE, il festival di sperimentazione che stimola la creazione di nuovi immaginari artistici, culturali e laboratoriali realizzato con il contributo di Estate Fiorentina, Comune di Firenze, Fondazione CR Firenze e Publiacqua. Nelle serate di giovedì 4, venerdì 5 e sabato 6 settembre, LUMEN e at – autolinee toscane, mobility partner ufficiale, mettono a disposizione del pubblico una navetta gratuita per raggiungere via del Guarlone: il servizio collegherà Piazza Beccaria a LUMEN dalle ore 22 alle 3 di notte, permettendo al pubblico di arrivare allo spazio con un mezzo di trasporto sostenibile e sicuro alternativo al proprio, minimizzando anche l’impatto acustico e ambientale.

LUMEN è uno spazio pubblico dato in concessione dal Comune di Firenze all’Associazione Icché Ci Vah Ci Vole, APS che lo gestisce e il cui investimento totale sullo spazio è stato di oltre 350mila euro negli ultimi quattro anni, trasformando un’area dismessa in un punto di riferimento per le cittadine ed i cittadini attraverso un modello di gestione economicamente sostenibile e autofinanziandosi con bandi, tesseramento, attività di food&beverage e donazioni e sviluppando nel tempo competenze normative e burocratiche. LUMEN Laboratorio Urbano Mensola è realizzato in collaborazione con il Comune di Firenze e con il fondamentale contributo di Fondazione CR Firenze, che ha creduto nel progetto dalla sua nascita.

Lo sport sarà tra i massimi protagonisti di questa edizione del Copula Mundi, invitando il pubblico a provare gratuitamente numerose attività. Farà infatti tappa al LUMEN il CRASH FEST, festival outdoor ed esperienziale organizzato da Workless Collective e Gravity ASD che si focalizza sull’arrampicata, in particolare sul bouldering, e sull’ambiente outdoor in generale. L’evento è noto per ospitare una parete d’arrampicata artificiale, che sarà attrezzata negli spazi di Lumen, dove i partecipanti potranno cimentarsi in blocchi simili a quelli olimpici, con la supervisione del team organizzatore. Oltre all’arrampicata, il Crash Fest offrirà musica, dj set e un’atmosfera di festa per la comunità di arrampicatori. Saranno inoltre allestiti campi sportivi temporanei dove squadre potranno sfidarsi in tornei di beach volley, beach soccer, streetball, in collaborazione con Decathlon.

Spazio alla street art con il live painting di Giulio Vesprini, in collaborazione con Street Levels Gallery. Nei giorni della manifestazione si eseguirà una serie d’interventi pittorico-murali nell’edificio centrale di LUMEM a cura di Vesprini, esperto nel campo dell’arte urbana su larga scala, noto per la capacità di mantenere coerenza stilistica e proporzioni su qualsiasi superficie

Tra i talk in programma si segnala quello in programma mercoledì 3 settembre alle 20: la tavola rotonda rappresenterà un momento di confronto tra i movimenti fiorentini che negli ultimi mesi si sono mossi intorno alla Venere Biomeccanica, simbolo di una Firenze desiderosa di reinventarsi superando disuguaglianze e discriminazioni, che sarà esposta negli spazi rigenerati per celebrare il Copula Mundi. L’iniziativa sarà l’occasione per la rete di collettivi Wish Parade di discutere pubblicamente il proprio manifesto, e di condividere il percorso messo in campo per attuare tali istanze, raccogliendo nuove osservazioni e spunti critici. E in tal senso il cerchio sarà plurale: dopo una presentazione iniziale degli argomenti che caratterizzeranno i temi del confronto, si aprirà lo spazio per gli interventi, sia per chi scorge contraddizioni, sia per chi prova curiosità e interesse.

La musica ha un ruolo centrale nella programmazione proposta da LUMEN: lo spazio non è un locale e ogni performance live viene pensata e realizzata con attenzioni speciali, proponendo ai guest di portare contenuti specifici ed interpretare le caratteristiche dello spazio che li ospita. Durante il giorno si suona e si balla all’interno dell’orto diffuso, un ambiente simbolo della riqualificazione intrapresa, mentre i dj set serali si svolgono nella serra insonorizzata, il Jungle Stage, uno spazio pensato per combinare il diritto al divertimento con il rispetto del vicinato. Venerdì 5 settembre sarà la volta di NODES BY DISSIDANZA, per una giornata dalle diverse sonorità elettroniche: Smasta & Consuelo con beat lenti, seguiti dal duo bolognese So Beast con un live tra dancefloor e musica concreta. A seguire il live francese di Le Syndicat Electronique, tra synth, electro ed EBM. Nel Jungle stage, i resident del collettivo apriranno e chiuderanno il set della leggenda olandese IF, alias Interferr-ference / Beverly Hills 909808. Sabato 6 settembre lo stage ospita Numa Crew e Lattexplus, per un evento dedicato alla sound system culture con artisti di rilievo internazionale: Mala da Londra, tra i pionieri della dubstep, O.B.F dalla Francia con l’MC inglese Charlie P, l’internazionale Numa Crew, Jah Station sound system e i giovani fiorentini Gavinuttah!.

Croce Rossa Italiana di Firenze sarà presente con i suoi volontari proponendo diverse attività di sensibilizzazione. I partecipanti potranno sperimentare visori che simulano la percezione alterata causata dall’ebbrezza o dall’uso di sostanze, cimentarsi in percorsi dedicati alla promozione della guida sicura e ricevere alcol test gratuiti. Sarà inoltre fornito materiale sul sesso sicuro e sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, informando dei test che di possono realizzare presso gli l’ambulatorio della Croce Rossa Italiana e distribuendo preservativi gratuiti. Presente anche CAT per sensibilizzare sulla prevenzione del danno arrecato dall’uso di sostanze stupefacenti.