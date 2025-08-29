Controradio Streaming
Trovato e denunciato l’autore del danneggiamento della targa in ricordo dei senegalesi uccisi da Casseri

By Domenico Guarino
Targa senegalesi, piazza Dalmazia

Escluso il movente razzista: i video inchiodano un cittadino di origine marocchina, un soggetto “noto alle forze dell’ordine”. La targa era stata danneggiata nella notte del 27 agosto scorso

Niente gesto ideologico o razzista per il recente danneggiamento a Firenze della della targa commemorativa apposta in memoria di Samb Modou e Diop Mor, uccisi nel dicembre del 2011, in piazza Dalmazia, a Firenze, dall’estremista di destra Gianluca Casseri.

Per l’atto vandalico risalente al 27 agosto scorso la polizia ha individuato e denunciato per danneggiamento aggravato un giovane del Marocco, 24 anni. Sarebbe lui ad aver danneggiato la targa.

Grazie alle telecamere di videosorveglianza cittadine, la Digos è riuscita a individuare nel giro di poche ore l’autore del gesto, un soggetto noto alle forze dell’ordine. Quella sera, secondo quanto ricostruito, intorno alle 19,25 il marocchino, in stato di alterazione psicofisica, è salito sul basamento in pietra che sorreggeva la targa  e si è appeso alla lapide commemorativa fino a provocarne la rottura

Allo stato attuale degli accertamenti, gli investigatori escludono che il gesto abbia un movente di estremismo ideologico e sono più propensi a ritenere che sia stato invece un atto vandalico

