🎧Gli ultimi giorni di Eike Schmidt agli Uffizi: “Per il momento mi concentro sulla direzione di Capodimonte poi si vedrà”

Se faccio una cosa la faccio a pieno, quale sarà questa cosa si vedrà ma al momento è molto chiaro che sia la direzione del Museo di Capodimonte dove prenderò servizio tra pochi giorni”. Queste le ultime dichiarazioni di Eike Schmidt a margine della nuova mostra dedicata a un’opera pittorica inedita di Baccio Bandinelli ritrovata negli archivi Vaticani, l’ultima mostra sotto la sua direzione.

Schmidt sembra cosĂŹ voler smentire le polemiche dell’ala PD sul suo eventuale pendolarismo dovute alla sua possibile candidatura come sindaco di Firenze, in contemporanea alla sua nomina di direttore del Museo di Capodimonte a Napoli, ma non esclude allo stesso tempo in modo definitivo una possibile candidatura : ÂŤLa mia candidatura è qualcosa di estremamente ipotetico (…) Ma ora non ho tempo per pensare a questo, Capodimonte merita tutta la mia attenzione (…) ci penserò con calma, a gennaio, sotto il sole di Napoli. Ma poi dico ai miei avversari: seppure mi candidassi chi lo dice che sarei eletto?Âť ha dichiarato ieri al Corriere della sera