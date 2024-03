🎧”Fanciullacci, Gentile e Sangiuliano; la storia non si cancella” un incontro dibattito contro la rivisitazione su Gentile del Ministro San Giuliano

L’avvocato e studioso di storia Francesco Mandarano attacca il ministro della cultura Sangiuliano per aver omesso il continuo di una frase tratta da un articolo di Giovanni Gentile nel proprio libro, cambiandone il senso, facendo passare quest’ultimo per “un riconciliatore nazionale”. Il 19 marzo al Teatro dell’Affratellamento si terrà una conferenza dibattito sull’accaduto condotta da Mandarano.

Audio: Dimitrij Palagi, candidato della coalizione di sinistra e Luigi Mannelli, presidente dell’Affratellamento

Nel libro scritto da Vittorio Feltri e il Ministro Sangiuliano viene citata una frase di Giovanni Gentile: “Gentile nel nome della cultura si era appellato al “bisogno di concordia degli animi, rinvio di tutto quello che può divenire, cessazione delle lotte” ma la frase completa appare molto diversa nell’articolo originale di Gentile pubblicato nel 1943 sul Corriere della Sera: ” (…) cessazione della lotta, tranne quella vitale contro i sobillatori, i traditori, venduti o in buona fede, ma sadisticamente ebbri di sterminio”. Questa la segnalazione da parte dell’avvocato Francresco Mandarano, che per il 19 ha organizzato un incontro dibattito per discutere “la falsificazione della storia fiorentina” da parte del Ministro, che farebbe passare Gentile per “un pacificatore nazionale”. Ecco il comunicato diffuso da

Dmitrij Palagi, Antonella Bundu – Sinistra Progetto Comune:

“A sostegno dell’evento previsto al Teatro L’Affratellamento, perché la libertà di espressione e di ricerca si basano sulla correttezza delle fonti” Martedì 19 marzo 2024, alle 16:30, al terzo piano del Teatro L’Affratellamento, si terrà un dibattito promosso da Francesco Mandarano, tra le più importanti voci dell’antifascismo fiorentino contro il revisionismo delle destre. Insieme a lui ci sarà il Presidente del Teatro, che in queste settimane ha subito più volte attacchi ingiusti, anche da parte di Palazzo Vecchio. Oggi abbiamo convintamente contribuito ad ospitare una conferenza stampa di presentazione dell’evento, perché è giusto denunciare come l’attuale Ministro della Cultura Sangiuliano sia co-autore di un libro in cui si omette una parte importante di una citazione di Giovanni Gentile, per “riabilitarlo”. Sappiamo che in città c’è chi vorrebbe intitolare un luogo toponomastico a uno dei protagonisti del fascismo italiano e quindi riteniamo importante sostenere l’iniziativa anche come figure istituzionali. ”