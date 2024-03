Appino live! Al Viper di Firenze domenica 17 Marzo. 🎧 Ascolta l’intervista.

Penna, voce e chitarra dei The Zen Circus, Andrea Appino è stato ai nostri microfoni in occasione della sua data fiorentina del tour che accompagna il suo terzo lavoro solista. In concerto domenica 17 marzo 2024 al Viper Theatre, Appino è stato intervistato da Giovanni Barbasso ed ha annunciato l’ospite speciale del concerto: Emma Nolde!

Ascolta l’intervista a Andrea Appino a cura di Giovanni Barbasso.

Cantante, chitarrista e penna dei The Zen Circus – Andrea Appino è di nuovo dal vivo con un tour solista: dopo l’uscita del nuovo disco, HUMANIZE, l’artista toscano porta dal vivo i nuovi brani, esplorandone il complesso universo, con incursioni nei due album precedenti, Grande raccordo animale (2015) e Il Testamento (2013), vincitore della Targa Tenco come migliore opera prima.

HUMANIZE rappresenta non solo l’opera più ambiziosa e curata del musicista, ma un progetto artistico a 360 gradi, che si propone di scandagliare il concetto di “essere umani”. Il titolo trae ispirazione da una funzione, presente in diversi software di produzione musicale, che prende impulsi midi quantizzati nel tempo e nella dinamica e li sposta impercettibilmente in modo casuale, simulando un errore costante. Lo scopo è evadere l’esattezza digitale creando imperfezioni prossime a quelle umane.

L'”Humanize – Club Tour 2024″ di Appino, domenica 17 marzo 2024, alle ore 21.30, sarà al Viper Theatre di Firenze (piazza Ilaria Alpi e Miran Hrovatin).

Biglietti: www.bitconcerti.it

Per maggiori informazioni: https://viperclub.eu