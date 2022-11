🎧Controradio News ore 7.25 – 2 novembre 2022

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Numerosi soccorsi per casi di intossicazione da alcol a giovani, fra cui minorenni, lunedì notte a Firenze, nella provincia e a Prato, in gran parte con il trasporto al pronto soccorso degli ospedali. Come si ricava dal report aggiornato del soccorso sanitario, sono stati circa una ventina gli interventi delle ambulanze in strada concentrati tra mezzanotte e l’alba.Tra i più gravi ci sono codici gialli che riguardano un 17enne a Prato e un 16enne a Calenzano, un 21enne in zona Firenze sud. Altri minori soccorsi hanno 15 anni, sono casi avvenuti a Scandicci e in piazza della Stazione a Firenze (una ragazzina), sempre nella notte. Otto le donne intossicate soccorse dal 118; oltre alla minorenne, ci sono giovani adulte fra i 19 e i 23 anni che hanno avuto bisogno dell’assistenza medica

Controradio news – Colpito da un aliante in atterraggio su un’aviosuperficie nel Senese, è morto nel ricovero in ospedale l’uomo di 65 anni coinvolto nell’incidente aereo di tre giorni fa, sulla pista di Mensanello, nei pressi di Colle Val d’Elsa (Siena). Il 65enne, residente in provincia di Firenze, venne trasportato subito sabato pomeriggio all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena dopo l’incidente ma le sue condizioni erano apparse fin da subito molto gravi. E’ stata aperta un’inchiesta anche da parte dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Controradio news – L’accensione di una spia dopo il decollo dall’aeroporto di Firenze, lunedì sera, di un aereo diretto a Barcellona, ha costretto l’equipaggio a rientrare e la compagnia aerea, la Vueling, a riprogrammare lo stesso volo con un altro velivolo Airbus 319 già pronto a bordo pista. Oltre un centinaio i passeggeri a bordo. Tornati indietro, sono stati fatti scendere e trasferiti sull’altro aereo. Secondo quanto appreso da fonti aeroportuali, si era accesa nel pannello dei comandi la spia della pressurizzazione, circostanza che, a scanso di inconvenienti, impone l’atterraggio e l’esecuzione di controlli.

Controradio news – Per una festa abusiva in un bosco sulla collina di Fiesole (Firenze), zona ex cave di Maiano, la Digos ha denunciato 19 persone, tra i 23 e i 48 anni di età , e ha sequestrato a uno di loro un generatore di corrente e due casse acustiche. Il controllo è scattato dopo diverse segnalazioni di musica ad alto volume giunte tra Salviatino, Coverciano e Campo di Marte alla sala operativa del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri. Tutti gli identificati sono stati denunciati per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone e per invasione di terreni.