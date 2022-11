‘Trick-or-Drink’, Halloween in Toscana, numerosi soccorsi per intossicazioni etiliche

Firenze, notte di Halloween in Toscana con molti soccorsi sanitari e di polizia a minori a per intossicazioni da alcol.

Numerosi soccorsi per casi di intossicazione a giovani, fra cui minorenni, la notte di Halloween a Firenze, nella provincia e a Prato, sono stati fatti dal personale del 118, in taluni casi anche con l’ausilio di forze dell’ordine, in gran parte con il trasporto al pronto soccorso degli ospedali.

Come si evince dal rapporto aggiornato del soccorso sanitario, sono stati circa una ventina gli interventi delle ambulanze in strada concentrati tra mezzanotte e l’alba. La maggior parte sono interventi in codice di urgenza verde, mentre tra i più gravi ci sono codici gialli che riguardano un ragazzo di 17 anni a Prato, uno di 16 anni a Calenzano, uno di 21 anni in zona Firenze sud.

Altri minori soccorsi hanno 15 anni, sono casi avvenuti a Scandicci e in piazza della Stazione a Firenze (una ragazzina), sempre nella notte. Otto le donne intossicate soccorse dal 118; oltre alla minorenne, ci sono giovani adulte fra i 19 e i 23 anni che hanno avuto bisogno dell’assistenza medica.

A Terranuova Bracciolini alle ore 2.45 un minorenne è stato soccorso davanti ad un locale pubblico per un’intossicazione etilica. Il giovane è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale valdarnese Gruccia. Le sue condizioni sono in accertamento, risulta un coma etilico. Sono stati avvisati i genitori.

A Sansepolcro, intorno a mezzanotte si è verificata una violenta lite tra due minorenni che sono stati poi soccorsi e medicati mentre ad Arezzo, poco dopo le 2, è stata aggredita una ragazza minorenne. I sanitari sono intervenuti ed hanno trasportato la ragazza, in codice verde, al pronto soccorso dell’ospedale di Arezzo. Carabinieri e polizia sul posto per le indagini.