🎧”Abbiamo bisogno di più agenti” oggi presidio del sindacato di polizia Coisp a Rifredi

A pochi giorni dalle ultime assegnazioni del personale della Polizia di Stato presso la Questura di Firenze, una manifestazione promossa dal sindacato di polizia Coisp davanti al Commissariato di Rifredi per chiedere di incrementare il personale. Il Commissariato si troverebbe in affanno per quanto riguarda le pratiche burocratiche e le esigenze della zona.

Audio: Paolo de Giorgi, segretario provinciale del Coisp

La situazione è drammatica, questo commissariato copre il quartiere più grande di Firenze (il 5) con 106mila abitanti ed è in forte affanno con le pratiche burocratiche, non ha più la volante di zona e la squadra di polizia giudiziaria non riesce a far fronte alle richieste dei cittadini, vittime di furti, spaccate e rapine. È inaccettabile che dei nuovi agenti destinati a Firenze, neanche uno sia stato trasferito qua”. Sono le parole di Paolo De Giorgi, segretario provinciale del Coisp, il sindacato di polizia che oggi ha manifestato davanti al commissariato di Rifredi-Peretola.

“Servono immediatamente 4-5 persone, poi altrettante da giugno-luglio quando andranno in pensione cinque colleghi”. Il problema è che l’organico non si discosta molto da quelle che sono le linee ministeriali. “Però – precisa De Giorgi – bisogna tener presente che il commissariato di Rifredi deve ricoprire anche due posti fissi di polizia, a Careggi e al Meyer”.

A sostenere la protesta dei poliziotti, con il tema sicurezza sempre più all’ordine del giorno anche dopo l’aggressione dell’altra notte a un tassista, Simone Gianfaldoni del Comitato San Jacopino, Vittorio Pasqua, degli ambulanti Ana-Ugl Toscana e Raffaele Madeo di Tni Ristoratori Italia che ha rilanciato la proposta dei droni notturni per prevenire furti e spaccate. A breve dovrebbe essere organizzata una manifestazione notturna dalle Cascine a Santa Maria Novella, “perché dall’ultima protesta (quella del 25 gennaio in piazza Duomo) non abbiamo avuto nessuna risposta”.