Firenze: tassista aggredito all’alba alle Cascine. Presidio in piazza Signoria

Ancora un’aggressione, ancora il parco delle Cascine agli ‘onori’ (si fa per dire9 dlele cronache. Questa mattina all’alba, un tassista è stato aggredito da tre giovani stranieri nel parco delle Cascine a Firenze e per sfuggire è finito con l’auto contro un palo della luce.

Il tassista, secondo quanto emerso, ha ricevuto cinque giorni di prognosi per le contusioni rimediate.

L’uomo ha riferito che stava rientrando a casa al termine del turno di notte quando, in viale degli Olmi, è stato avvicinato da un giovane seguito da altri due. “Sembrava che volesse chiedere un’informazione e ho abbassato il finestrino – ha spiegato il tassista -, quando mi sono accorto che aveva in mano un qualcosa di metallo”.

“Ho intuito il pericolo- ha raccontato ancora il tassista- e ho accelerato. Il ragazzo si è aggrappato al finestrino e temendo per la sua incolumità ho rallentato. Ma lui ha iniziato a prendere a pugni me e il volante, cercando di afferrare il mio cellulare. Ho perso il controllo del taxi e sono finito contro un palo della luce”.

Il tassista ha quindi chiamato il 112. “Nel frattempo – ha aggiunto – gli altri due ragazzi si sono avvicinati e armati di un coltello hanno cercato di prendermi il portafoglio, senza riuscirvi”. Un collega è intervenuto in soccorso e ha messo in fuga gli aggressori, suonando il clacson e accendendo i fari. “Senza di lui, non sarei qui a raccontarlo”, ha detto ancora. Sul posto sono intervenute la polizia e una pattuglia della municipale. Nel pomeriggio il tassista è andato a denunciare l’aggressione in questura.

el pomeriggio i colleghi del tassista aggredito hanno inscenato una manifestazione in piazza Signoria. Una cinquantina di tassisti si sono radunati in presidio sul lato della fontana del Biancone e hanno esposto un grande striscione con scritto ‘Tassisti Firenze’.

Una delegazione, con rappresentanti delle due cooperative dei taxi fiorentini, è entrata in Palazzo Vecchio per incontrare gli assessori Giovanni Bettarini e Benedetta Albanese. Al confronto starebbe partecipando, secondo quanto si apprende, anche la vittima dell’aggressione di stamani. Nel pomeriggio una delegazione di tassisti sarà ricevuta, su loro stessa richiesta, anche in prefettura.