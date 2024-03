www.controradio.it 🎧 Ventenne circondato, aggredito e rapinato a Porta al Prato: "Ho diritto di vivere la città" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:28 Share Share Link Embed

E’ la testimonianza in esclusiva di Tiago, giovane ventenne residente in San Frediano a Firenze aggredito e rapinato sabato notte da un gruppo di una quindicina di giovani di origine nordafricana, nella zona di Porta al Prato all’altezza delle Cascine. Ascolta l’intervista!

“Sei stato fortunato”, si è sentito ripetere in queste ore Tiago giovane 20enne protagonista di un’aggressione e di una rapina da parte di un gruppo di giovani di origine nordafricana che lo hanno accerchiato, sabato notte intorno alle 1.30 tra le Cascine e Porta al Prato. Proprio in una delle zone al centro della cronaca che vede Firenze in primo piano per criminalità e allarme sicurezza.

Tiago non è stato accoltellato e se l’è cavata con una nottata in ospedale ma lo choc e la rabbia non lo abbandonano. “Vorrei sentirmi sicuro nella città dove vivo e che ho il diritto di vivere anche di notte” ribadisce nella testimonianza raccolta ai nostri microfoni.

“Tra qualche giorno adrà in Inghilterra a studiare. Non avrei voluto lasciare la mia città con questa sensazione di umiliazione, rabbia e anche intolleranza. Vorrei che le istituzioni ci garantissero una vivibilità degna di questo nome. Una pattuglia fissa nelle zone più critiche sarebbe un segnale importante. Se sabato scorso ci fosse stata, avrei chiesto aiuto a loro. Forse non sarei stato aggredito. Di certo non mi sarei sentito solo”, racconta annunciando che nelle prossime ore andrà a sporgere denuncia. “Io sono stato l’ultimo di questi brutti episodi, ma non si può continuare così”.