🎧 Università e lavoro: oltre mille candidati al Career day a Firenze Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:04 Share Share Link Embed

Universita’ e lavoro – Torna alla Fortezza da Basso la più importante iniziativa organizzata dall’Università di Firenze per favorire l’ingresso degli studenti nel mondo del lavoro. Si tratta della dodicesima edizione di Career Day. Una due giorni, oggi e domani, con circa mille studenti e laureandi, neolaureati e dottori di ricerca dell’Ateneo fiorentino che hanno l’opportunità di sostenere colloqui con i rappresentanti di 102 aziende appartenenti a tutti i settori disciplinari. L’obiettivo è il tirocinio o l’inserimento professionale.

All’apertura degli spazi intervista alla rettrice Alessandra Petrucci e al prof. Francesco Grasso, delegato della rettrice al Job placement

E’ tornato in presenza dopo due anni alla Fortezza da Basso, dove e’ in svolgimento fino a domani, il Career Day dell’Universita’ di Firenze, l’iniziativa promossa dall’Ateneo per favorire l’ingresso degli studenti nel mondo del lavoro, giunta alla sua 12/a edizione. Oltre 1.000 studenti e laureandi, neolaureati e dottori di ricerca potranno sostenere colloqui con i rappresentanti di 102 aziende, per un totale di circa 500 posizioni aperte, e partecipare a presentazioni di imprese ed enti.

“Nel Career Day trovano un momento di confronto – ha sottolineato la rettrice dell’Ateneo fiorentino, Alessandra Petrucci – giovani e aziende, importante per vari motivi. Da un lato gli studenti possono capire che cosa chiede oggi il mondo del lavoro, dall’altro le aziende possono dare all’Universita’ un feedback su quanto cercano e chiedono a chi assumono. Un elemento interessante per gli aspetti formativi dei corsi universitari”.