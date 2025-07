www.controradio.it 🎧 Stenterello Film Festival, torna a Firenze il festival del cinema italiano dedicato alla commedia d’autore Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:35 Share Share Link Embed

Dal 1°al 6 di settembre torna a Firenze lo Stenterello Film Festival, la rassegna cinematografica sulla commedia d’autore, giunta alla sua nona edizione. Ideato dall’attore e regista Andrea Muzzi, il Festival propone un ricco programma di eventi e si chiuderà con la cerimonia di premiazione, il 6 settembre, nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio. Un omaggio speciale, il Premio Stenterello alla memoria, sarà dedicato ad Eleonora Giorgi e consegnato al figlio Andrea Rizzoli.

Negli anni, tanti gli artisti che si sono alternati su questo palco: tra gli altri Athina Cenci, Carlo Conti, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni, Pamela Villoresi, Serena Dandini, Ugo Chiti, Marco Risi, Neri Marcorè, Cinzia TH Torrini, Maurizio Lombardi, Antonio Catania, Andrea Pennacchi, Massimiliano Bruno, Giovanni Veronesi.

La cerimonia di premiazione finale del Festival si terrà  sabato 6 settembre a partire dalle ore 18.00 presso il Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, Firenze, con la consegna anche dei premi alla carriera.

Il premio “Stenterello” nasce con una mission artistica precisa: valorizzare l’arte della commedia. Fin da subito diventa una rassegna unica nel suo genere, essendo uno dei pochissimi festivals italiani dedicati interamente alle commedie. La rassegna continua a portare nella città di Firenze nomi importanti della cinematografia contemporanea, con produzioni di alto livello e film di grande valore, con eventi e incontri che attraversano la città in diversi luoghi per coinvolgere al meglio il pubblico.

La prima edizione del “Premio Stenterello” risale al 2017, grazie all’ideazione di Andrea Muzzi, autore, attore, regista fiorentino ed all’accoglienza calorosa del quartiere 4 di Firenze che trova nel suo presidente, Mirko Dormentoni, un interessato interlocutore.

Il premio è intitolato a Stenterello, maschera tradizionale di Firenze. Ideata da Luigi del Buono, professione orologiaio, Stenterello era come il suo ideatore, magro, piccolo di statura, chiacchierone e sempre pronto alla battuta.

I tre film in concorso si aggiudicheranno i premi nelle categorie “miglior lungometraggio”, “miglior sceneggiatura”, “miglior attrice/attore”, “miglior regia”. Tutti i premi delle categorie in concorso sono stati creati dalla storica gioielleria di Ponte Vecchio, Cassetti Firenze.

“Lo Stenterello Film Festival è un appuntamento culturale importante per la cittĂ , una punta di diamante dell’Estate Fiorentina” ha detto l’assessore alla cultura Giovanni Bettarini. “Firenze ha una lunga tradizione di comicitĂ intelligente, pungente e popolare, e questo festival celebra con passione e qualitĂ proprio quella forma d’arte che sa far ridere e riflettere allo stesso tempo. Siamo orgogliosi di ospitare la nona edizione di una rassegna che valorizza il talento degli autori e degli interpreti della commedia italiana contemporanea, mantenendo viva la memoria di una tradizione che affonda le radici nella nostra identitĂ piĂš autentica, come ben rappresenta la maschera di Stenterello. Ringrazio Andrea Muzzi per la visione e la tenacia con cui porta avanti questo progetto e tutti coloro che collaborano a rendere il festival un’esperienza culturale diffusa, coinvolgente e di grande valore.”

“È con grande emozione che aspettiamo questa nona edizione dello Stenterello Film Festival, una celebrazione del genere “commedia” che offre un viaggio attraverso emozioni e visioni che solo il cinema può offrire, una rassegna che celebra la creatività , la passione e il talento che danno vita a storie che ci appassionano, ci commuovono e ci fanno sognare. Dichiara Cristina Manetti, Capo di Gabinetto della Regione Toscana.

“Nato nel 2017 all’interno del Quartiere 4 di Firenze con una linea editoriale ben definita – le commedie d’autore – oggi lo Stenterello Film Festival è diventato il punto di riferimento in Italia per questo genere cinematografico. Dichiara Andrea Muzzi, Direttore Artistico.

Fin dall’inizio avevamo un obiettivo chiaro: dare a Firenze un festival di respiro nazionale. Ora che ci siamo riusciti, sentiamo tutta la responsabilità di farlo crescere ancora.

Il filo conduttore dei film finalisti del 2025 è l’accettazione del ‘diverso’ “.