🎧 Firenze, ass.re Giorgio: da settembre piano per ‘viali liberi’ contro ingorghi

Lo ha dichiarato l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze Andrea Giorgio, rispondendo in Consiglio comunale ad una domanda di attualità di Francesco Casini (Iv).

“Il tema della viabilità nell’area di Firenze Sud è una questione un po’ complessa”, “a settembre avremo una cantierizzazione continua tra piazza della Libertà e Bagno a Ripoli. Metteremo in campo con la polizia municipale un piano per i ‘viali liberi’ perché nessuno spillo deve stare sui viali nelle ore di punta e di maggior scarico, in particolare macchine in seconda fila, quelle per il carico e scarico”. Lo ha dichiarato l’assessore alla mobilità del Comune di Firenze Andrea Giorgio, rispondendo in Consiglio comunale ad una domanda di attualità di Francesco Casini (Iv).

Intanto tra deviazioni di percorso, soppressione di fermate, ritardi, informazioni carenti, a Firenze i cantieri stanno mettendo a dura prova gli utenti del servizio pubblico. Ma in via.le Europa , dove oggi partono i lavori che dureranno un anno, le persone sono abbastanza rassegnate ai sacrifici per un’opera che valutano positivamente

NELL’AUDIO le voci raccolte da Domenico Guarino