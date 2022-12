🎧 Scuole di musica, i dati della Toscana. Gli allievi sono oltre 65mila Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:48 Share Share Link Embed

Numeri importanti per le scuole di musica all’interno del territorio toscano. Un movimento particolarmente rilevante, inclusivo e di grande valore educativo come rilevato da un’indagine nazionale commissionata dall’Associazione Italiana delle Scuole di Musica (AIdSM) e certificata dalla Facoltà di Statistica dell’Università di Bologna.

La ricerca, presentata a Firenze il 20 dicembre scorso, mette in luce dati impressionanti, per una regione come la Toscana. Si parla di ben 65 mila allievi iscritti a 500 scuole di musica, con 6.800 insegnanti impiegati. E ancora: 4.000 sono gli allievi di origine straniera e 1.400 quelli diversamente abili, a completare un quadro di forte inclusione, che fa di queste istituzioni diffuse e radicate in tutto il territorio regionale, un formidabile presidio per la socialità e l’educazione, oltre che, naturalmente, per la formazione musicale specifica.

«L’impatto culturale, sociale ed economico sul territorio regionale di queste realtà è indubitabile. – commenta il Presidente di AIdSM, Mirco Besutti, presente per l’occasione alla conferenza stampa andata in scena a Palazzo Panciatichi -. Basti pensare a quanto crescano i ragazzi, singolarmente e come gruppo, all’interno di un movimento sano, inclusivo e che valorizza le differenze come quello delle scuole di musica; a quale professionalità e specializzazione didattica esprimano le scuole al loro interno, grazie alla formazione continua dei loro insegnanti; e a quale impatto abbiano queste istituzioni anche dal punto di vista dei posti di lavoro. La ricerca che abbiamo commissionato aveva, come primo obiettivo, proprio quello di realizzare un censimento nazionale delle scuole di musica, per mettere a disposizione di enti e istituzioni una fotografia aggiornata su un settore in forte crescita».

L’indagine nazionale ha coinvolto, con interviste mirate, un campione di quasi 900 scuole di musica sulle oltre 7.000 presenti in Italia (con un milione di allievi iscritti e 100 mila insegnanti impiegati). Dalle interviste è emersa una realtà piuttosto diversificata sul territorio nazionale, con una media, per scuola, di quasi 127 allievi iscritti.