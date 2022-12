Consiglio Regionale: il centrodestra annuncia corposo pacchetto di emendamenti sulla manovra di bilancio

Toscana, comincia oggi il dibattito in Consiglio Regionale per la manovra di bilancio. Il centrodestra ha annunciato un corposo pacchetto di emendamenti, un migliaio circa. Inoltre, i gruppi di centrodestra lamentano di aver ricevuto in ritardo i documenti su cui votare e un mancato confronto sulla manovra in commissione.

“Presenteremo un pacchetto di emendamenti che illustra una manovra completamente diversa rispetto a quella che ci viene proposta dal centrosinistra e dal governatore Giani“, ha affermato Marco Stella, capogruppo di Forza Italia. “La legge di bilancio è fatta di quattro volumi alti che vengono consegnati il lunedì pomeriggio alle 15.30, e la maggioranza pretende di votare il martedì”, sottolinea Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia, che lamenta anche la mancanza di confronto in commissione: “Presenteremo tanti emendamenti quanto serve, staremo quattro giorni e mezzo chiusi in aula – ha aggiunto -. Se questo è l’unico modo in cui Giani pensa di potersi confrontare con l’opposizione, va bene”.

Per Elena Meini, capogruppo della Lega, “ancora dopo quasi due anni e mezzo di mandato non sappiamo quale sia la visione di Giani e del PD per la Toscana. Non abbiamo un piano regionale di sviluppo, non abbiamo una serie di documenti che ci servono per il nostro ruolo di garanzia e di controllo per tutti i toscani. Non possiamo più accettare che tutto sia improvvisato con atti illeggibili arrivati l’ultimo giorno”.