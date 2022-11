🎧 "Scoprire" il nuovo album di Giorgio Mannucci Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:21:14 Share Share Link Embed

Il cantautore livornese Giorgio Mannucci è passato a trovarci nei nostri studi per presentare il suo nuovo disco “Scoprire” (Black Candy Records). Una raccolta di 8 brani scritti in periodi e luoghi diversi della vita di Giorgio. Ascolta l’intervista a cura di Giustina Terenzi

Dopo “Acquario”, il primo album solista di Giorgio Mannucci, prodotto insieme ad Ale Bavo (Mina, Subsonica), e portato in giro per tutto lo stivale con aperture ad artisti importanti come Diodato o Gazzelle; dopo essere stato tra i vincitori del concorso “Mai in Silenzio – musica contro la violenza di genere” indetto da Regione Toscana con giurati come Brunori Sas e Irene Grandi; dopo “Musiche per film che non esistono”, un microalbum di 12 colonne sonore di video realizzati dallo stesso artista, il cantautore livornese pubblica il suo secondo lavoro grazie a BlackCandy Records.

SCOPRIRE (BlackCandy Produzioni / Believe Italia/ Warner Chappell) è una raccolta di 8 brani scritti in periodi e luoghi diversi della vita di Giorgio. L’album è stato anticipato dal singolo “NELLE TUE SCARPE” (uscito a Settembre), una struggente ballata che parla dei giorni dopo la tremenda alluvione che colpì la sua città nel 2017.

In SCOPRIRE l’eco di un certo cantautorato italiano (Samuele Bersani, Daniele Silvestri) si fa sentire insieme alle influenze di artisti internazionali come Sufjan Stevens o Air.

Orchestrazioni e synth eterei fanno da supporto a testi, ora impegnati (Il viaggio, Nelle Tue Scarpe), ora più leggeri e scanzonati (Bianco, Ardenza Mare). Ballate pop e melodie orecchiabili prodotte e scritte da Giorgio coadiuvato dai producer Tommaso Bandecchi, Lorenzo Buzzigoli e lo stesso Ale Bavo, e suonate da musicisti come Daniele Catalucci (Virginiana Miller), Luca Guidi, Augustin Cornejo (Sinedades).

Registrato in più fasi e ultimato negli studi GRS di Firenze da Lorenzo Buzzigoli.

L’intervista a cura di Giustina Terenzi. 🎧

Primo concerto annunciato al TheCage di Livorno il 6 gennaio 2023