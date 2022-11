“Last Stop before Chocolate Mountain” al Cinema La Compagnia

Dopo essersi aggiudicato 3 premi all’ultimo Festival dei Popoli,”Last Stop before Chocolate Mountain” torna a La Compagnia il 4 e 5 dicembre. Biglietti omaggio per soci Controradio Club

Nel deserto californiano e sulle rive di un lago inquinato si trova una terra dimenticata, Bombay Beach. La località ospita una piccola comunità dove l’arte guarisce le persone nei modi più inaspettati: una matriarca inglese, un rapinatore di banche in pensione, un artista sfrattato e un principe italiano aprono per lo spettatore le porte su un luogo magico, un teatro vivente, forse una via verso una vita alternativa. Quella che negli anni ottanta aveva vissuto un breve periodo di splendore come oasi balneare nel deserto è diventata ora quasi una città fantasma, “una baia di sale e decadimento”, come la definisce uno dei residenti, adattatisi alla situazione in modi sorprendenti.

La giovane regista Susanna Della Sala indaga con sguardo curioso e sensibile la dimensione propria di una comunità umana che si autogoverna rivendicando la propria marginalità e che fa dell’eccentricità la difesa della libertà di esistere fuori da canoni prestabiliti. Bombay Beach è oggi una terra di nessuno in cui c’è chi si ostina a creare nuove forme di vita creativa: attraverso la pittura, la musica e il riciclaggio dei materiali di scarto un nuovo futuro diventa possibile.

La proiezione del 4 dicembre di “Last Stop before Chocolate Mountain” sarà introdotta dalla regista Susanna Della Sala e dal critico Pietro Gaglianò. INFO



NOTE DI REGIA: “Il documentario è nato da un’esperienza di vita personale e il suo percorso creativo è stato un lungo processo durato quattro anni. “Last Stop before Chocolate Mountain” rappresenta per me un luogo universale e metaforico in cui ci mettiamo a confronto con noi stessi, risvegliando il nostro impulso creativo, nel miraggio di una liberazione individuale. Il film racchiude l’anelito collettivo, disperato e gioioso al tempo stesso, verso l’accettazione e il senso di appartenenza.” (Susanna Della Sala)

