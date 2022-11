Firenze, ‘Città per la vita’: giornata internazionale contro la pena di morte nel mondo

Firenze, dal 2012, grazie alla campagna ‘Città per la vita’, su iniziativa di Sant’Egidio, si sono messo in rete oltre duemila città del pianeta, facendo ulteriori passi avanti per fermare la pena capitale.

L’iniziativa ‘Citta per la vita’, sostenuta dal Comune e dalla Città Metropolitana, su iniziativa di Sant’Egidio, lancia l’iniziativa Illumina il web contro la pena di morte nel mondo. Chiunque, nella giornata del 30 novembre, può scattare una foto, anche in gruppo, con una luce, una lampada o una candela, anche davanti a un luogo significativo della propria realtà locale per poi condividerlo sul web e sui social che di solito utilizza.

Il 30 novembre è infatti la giornata internazionale per l’abolizione della pena di morte, in ricordo della prima volta in cui uno Stato, il Granducato di Toscana, il 30 novembre 1786, ha deciso di non uccidere né torturare più nessuno in nome della legge e della giustizia.

Durante questa giornata ciascuno potrà “illuminare” con un gesto la campagna di moratoria, cioè di richiesta della sospensione della pena capitale nei Paesi che la mantengono in vista di un ripensamento.

L’invito è stato rilanciato a livello mondiale sia dal Death Penalty Action, sia da change.org. Nella mobilitazione internazionale, anche nel segno delle Città per la Vita – Città contro la pena di morte, numerose realtà locali partecipano con alcuni segni.

Le iniziative a Firenze

La Città Metropolitana di Firenze illuminerà Palazzo Medici Riccardi di bianco e di rosso, il Comune, con gli stessi colori, il David in Piazzale Michelangelo e la Porta San Niccolò.

Mentre nel carcere di Sollicciano, da anni testimonial della campagna di moratoria, si terranno due incontri con rappresentanti religiosi, istituzionali e della direzione dell’istituto.

Ai detenuti sarà offerta una pubblicazione, editata dalla Regione Toscana, con gli interventi contro la pena di morte di quanti, negli scorsi anni, hanno preso la parola a Firenze negli incontri per la moratoria.