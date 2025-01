www.controradio.it 🎧 Passeggeri in carrozza da oggi sulla Vacs Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:10 Share Share Link Embed

Passeggeri in carrozza da oggi sulla Vacs. L’inaugurazione della variante piazza San Marco-piazza della Libertà entrerà in servizio alle 15 dopo l’inaugurazione ufficiale e sarà gratuita per due settimane. Partono anche i lavori della T3 con modiche a quattro linee urbane e dieci extraurbane in vista dei cantieri e delle conseguenti modifiche alla viabilità per la realizzazione della linea da piazza della Libertà a Bagno a Ripoli.

Audio: l’assessore alla mobilità di Firenze Andrea Giorgio

Dopo oltre due anni e mezzo di lavori e polemiche, la nuova tratta sarà operativa e, per l’occasione, il primo viaggio delle autorità partirà alle 15 dalla fermata Parterre in piazza della Libertà . Palazzo Vecchio offrirà due settimane di corse gratuite per consentire ai cittadini di familiarizzare con il servizio, che prevede circa 800 corse al giorno dalle 5 del mattino a mezzanotte e mezzo (fino alle 2 di notte il venerdì e il sabato), con un treno ogni 4 minuti e mezzo nelle ore di punta. Il tempo di percorrenza da Peretola a San Marco sarà di circa 35 minuti, e si stima che oltre 3,4 milioni di passeggeri utilizzeranno questa nuova tratta, in aggiunta agli 11,5 milioni che già viaggiano sulla T2. Mentre ci si gode questa nuova infrastruttura, si guarda con apprensione ai lavori della linea 3.2.1, che dovrà essere completata entro il 2026: una sfida imponente, considerando il cronoprogramma serrato. I primi cantieri interesseranno viale Giovine Italia tra via Ghibellina e piazza Piave, con interventi che si estenderanno successivamente anche a via Thouar, via dei Malcontenti e, a Gavinana, su viale Giannotti. Inoltre, sono già iniziati i lavori preparatori in via Datini per creare una corsia preferenziale alternativa. Inevitabili i disagi alla viabilità , con restringimenti in varie zone, ma sarà sempre garantita una corsia per ogni senso di marcia. Nonostante le difficoltà , il completamento di queste opere rappresenta un grande passo avanti per la mobilità sostenibile in città .