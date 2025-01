Firenze: ANPI chiede di vietare ‘passeggiata notturna’ di Lealtà-Azione

Vietare la ‘passeggiata notturna’ annunciata per questa sera a Firenze dal gruppo di estrema destra Lealtà-Azione. A chiederlo è la presidente dell’Anpi Firenze Vania Bagni che ha scritto al questore Fausto Lamparelli, il quale dice ” a noi nessuna richiesta di autorizzazione, monitoriamo” .

“Annunciata come un omaggio a persone, luoghi ed eventi del fascismo fiorentino, questa ‘passeggiata’ è una vera e propria provocazione alla nostra città, decorata il 10 agosto 1945 con la medaglia d’oro al valor militare per meriti resistenziali” lo denuncia la presidente provinciale di ANPI Vania Bagni.

“Lealtà-Azione, che si distingue per essere stata fondata da veri e propri criminali condannati per fatti di violenza, porta con se una storia di idee contrarie ai valori che ispirano la nostra Costituzione. Riteniamo che una tale azione pubblica, una passeggiata, da parte di un gruppo nato negli ambienti naziskin sia non solo un pericolo per l’ordinamento democratico, ma un pericolo tout court”. aggiunge Bagni.

Anche Dmitrij Palagi e Lorenzo Palandri di Sinistra progetto comune sottolineano come Firenze non possa “accettare celebrazioni neonaziste” e chiedono al presidente del Quartiere 2 e alla sindaca “di non rimanere in silenzio. Non vogliamo regalare visibilità a chi non ha un reale tessuto di radicamento sul territorio, ma tutelare la dignità della storia di Firenze. Chi ha nostalgia per i franchi tiratori non può celebrarli con un corteo, per il sangue antifascista che è stato versato prima e durante la Liberazione”.

Contro la ‘passeggiata’ , annunciata dal gruppo per ‘celebrare’ i dieci anni, previsto questa sera alle 19 un presidio promosso da Firenze antifascista in piazza delle Cure, nelle vicinanze della sede di Lealtà-Azione.

Gli organizzatori della ‘passeggiata notturna’ di stasera a Firenze “a noi non risulta che abbiano avvisato di questa manifestazione, noi monitoriamo la situazione”. Lo ha affermato Fausto Lamparelli, questore di Firenze, a proposito dell’evento, una camminata in luoghi legati alla storia del fascismo in città.

Lamparelli ha parlato a margine della conferenza stampa della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle Periferie a Firenze, rispondendo alle domande dei cronisti che gli ricordavano anche l’appello dell’Anpi a vietare la manifestazione: stasera alle 19 in piazza delle Cure è previsto un presidio promosso da Firenze antifascista, nelle vicinanze della sede di Lealtà-Azione, iniziativa che invece, secondo quanto ha riferito Lamparelli, “è stata preannunciata”.

“Firenze, città medaglia d’oro della Resistenza, sempre in prima fila nelle rivendicazioni delle libertà e dei diritti dell’uomo è saldamente fondata su valori antifascisti, come anche la nostra Costituzione. Inneggiare al fascismo per le strade di Firenze è oltraggioso e lesivo della città e della memoria”. È quanto afferma l’assessora alla cultura della memoria di Palazzo Vecchio Benedetta Albanese in risposta all’iniziativa.

“Indignati respingiamo ogni rigurgito fascista che non ha alcuna dignità a Firenze”, aggiunge Albanese in una nota.

Sul caso interviene anche il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi. “La ‘passeggiata’ promossa dal gruppo di stampo neofascista Lealtà e azione, proprio nel nostro quartiere, dove ogni anno commemoriamo i ragazzi trucidati a Campo di Marte, il quartiere che ha visto le atrocità perpetrate da fascisti e nazisti a Villa Triste, non è tollerabile. Firenze, città medaglia d’oro per la Resistenza, la medaglia che ancora oggi adorna il nostro Gonfalone, respinge con forza chi ha nostalgia di quegli orrori”.