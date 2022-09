🎧 Nuovi autovelox a Firenze: sicurezza o accanimento? Le interviste Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:21:22 Share Share Link Embed

E’ polemica a Firenze per i quattro nuovi autovelox modello ‘velocar’ installati nei mesi scorsi. Accuse dal centrodestra a Palazzo vecchio di proseguire sul modello della città ‘multificio’ dietro la motivazione del rispetto della sicurezza stradale.

Nei giorni scorsi i vertici di Forza Italia hanno fatto il punto sulla gestione di questi apparecchi installati in viale XI Agosto, viale Etruria e due sul viadotto del Varlungo. “Si tratta di autovelox il cui fascio radar sarebbe in grado di riprendere le auto fino a 30 metri di distanza, coprendo tre corsie contemporaneamente. Se la media dei velocar è di 1000 multe al giorno, una volta a regime emetteranno 1.146.000 multe annuali’ sostengono il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale Marco Stella e la vice coordinatrice regionale del partito toscano Maria Grazia Internò.

Replica l’assessore comunale Stefano Giorgetti che parla di cifre ‘assurde’. “Sinceramente non so proprio da dove Forza Italia tiri fuori questi numeri che io non ritengo assolutamente credibili…”. Sottolinea su La Nazione e ai nostri microfoni in apertura del collegamento settimanale sui cantieri e i lavori stradali in città.

Abbiamo sentito anche la stessa Internò e Benedetto Tuci, presidente del Movimento Consumatori Toscana.

“Il problema non è soltanto di quantificazione degli incassi, ma l’accanimento attraverso queste nuove apparecchiature sul cittadino che in questa città risulta il più tartassato dalle sanzioni amministrative in base anche agli ultimi dati nazionali. Noi siamo fermamente sostenitori della sicurezza stradale ma mi piacerebbe sapere il grado della sinistrosità dei viali dove sono stati posti i velocar”, chiede l’esponente di FI. Ascolta il podcast integrale.