🎧 Autovelox di nuova generazione, primi quattro a Firenze

Firenze, sono stati istallati i primi 4 Autovelox di nuova generazione, le cui caratteristiche principali sono quelle di essere montati su pali di circa 5 metri, di essere più potenti e di poter quindi rilevare l’infrazione anche a 30 metri di distanza su tre corsie di marcia.

I nuovi autovelox si trovano in viale XI Agosto, viale Etruria e 2 sul viadotto del Varlungo, queste nuove apparecchiature di rilevamento delle infrazioni di velocità sono equipaggiate con dispositivi approvati dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili.

In podcast l’intervista all’assessore al traffico del Comune di Firenze, Stefano Giorgetti, a cura di Gimmy Tranquillo.

I nuovi autovelox si differenziano dai precedenti per diverse caratteristiche innovative: integrano telecamere di ultima generazione e garantiscono efficacia ed efficienza in ogni condizione operativa, con un raggio di azione di una trentina di metri; sono installati su palo a lato strada ad altezza adeguata a garantire la migliore ripresa dei veicoli in transito; rRilevano fino a tre corsie contemporaneamente con un unico dispositivo; rilevano la velocità attraverso tecnologia radar che ha il vantaggio di essere non invasiva e quindi non richiede l’installazione di sensori sul manto stradale

Inoltre questi nuovi dispositivi leggono automaticamente la targa dei veicoli in infrazione e la funzionalità di lettura targhe è certificata secondo la norma UNI 10772:2016; infine, oltre alle infrazioni di velocità i dispositivi producono statistiche di traffico anonime, utili al monitoraggio e allo studio del traffico stesso.