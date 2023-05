🎧 INTI – ILLIMANI l’intervista

In occasione della data fiorentina del 22 maggio che vedrà insieme Inti – illimani e il cantautore Giulio Wilson sul palco del Tuscany Hall, Raffaele Palumbo li ha intervistati nei nostri studi!

Gli Inti-Illimani e Giulio Wilson suoneranno di nuovo insieme per AGUA WORLD TOUR 2023. Il gruppo cileno e il cantautore toscano calcheranno i palchi di mezzo mondo per la presentazione dal vivo di AGUA, disco di inediti che sancisce amicizia e intesa artistica tra gli INTI-ILLIMANI e GIULIO WILSON, pubblicato il 28 aprile per The Saifam Group.

GUARDA L’INTERVISTA (La presentazione del disco “Agua” e il concerto fiorentino del 22 maggio, con il fondatore degli Intillimani)

Tredici canzoni cantate in italiano e in spagnolo, nate tra il 2020 il 2022 e scritte dal cantautore toscano Giulio Wilson: album disco realizzato tra Firenze in una fase compositiva pre-incisione e registrato a Santiago del Chile. I temi preponderanti dell’album sono le nuove responsabilità dell’uomo di fronte a scelte ambientali radicali e necessarie, oggi inevitabili, senza moralismi ma buoni esempi. Questi i titoli dei brani che compongono la tracklist di AGUA: Querer (Volere); Lluvia (Piovere); Somos (Sono); Humedales (Zone umide); Vale la pena; Sostenibile; Chile Es Un Camino (Cile è un cammino); Occhi feat. Ana Belén; Raiz; Mi Otro Yo (L’altro io); Los Ojos De La Piel (Gli occhi della pelle); Revuelta (Rivolta). Nel disco la traccia Occhi è affidata alla splendida voce e interpretazione di Ana Belèn, cantante e attrice spagnola.

Con la produzione artistica di César Jarra e Valter Sacripanti – la musica degli Inti, da sempre espressione della collettività e veicolo di messaggi impegnati, si fa sostenibile insieme a Wilson, al servizio della tutela dell’ambiente e dei rapporti interpersonali; e non manca l’impegno sociale del passato del gruppo cileno (come si nota nella canzone Revuelta) ma in un contesto più ampio e legato alla dimensione dell’uomo nel rispetto del suo tempo e della società che lo circonda. La loro arte vuole contribuire allo sviluppo e alla diffusione di una coscienza ambientale in senso ampio, parlando a tutte le generazioni.

Apprezzati in tutto il mondo, gli Inti-Illimani, ambasciatori di pace e di libertà, hanno sempre cantato nella loro carriera la resistenza contro ogni forma di violenza e di guerra. Suonano nella formazione attuale: Jorge Coulon, Marcelo Coulon, Christían González, David Azán, Camilo Lema, Daniel Cantillana, César Jara ed Efrén Viera.

Biglietti disponibili in prevendita su in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone Infoline: tel. 059 644688

Undici i concerti in Italia a maggio:

Venerdì 12 maggio GENOVA Giardini Luzzati Sabato 13 maggio ROMA Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone Sala Sinopoli Domenica 14 maggio SENIGALLIA Teatro La Fenice Mercoledì 17 maggio TORINO Teatro Colosseo Giovedì 18 maggio BOLOGNA Teatro Duse Venerdì 19 maggio MILANO Teatro degli Arcimboldi Sabato 20 maggio MANTOVA Gran Padano Theatre Domenica 21 maggio PADOVA Gran Teatro Geox