Mer 13 Ago 2025
🎧 Inaugurato parcheggio scambiatore tram Libertà-Bagno a Ripoli
Inaugurato oggi il nuovo parcheggio scambiatore della linea tramviaria Libertà-Bagno a Ripoli (che sarà completata nel 2026) alla presenza dei sindaci di Firenze e Bagno a Ripoli Sara Funaro e Francesco Pignotti, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dell’assessore Andrea Giorgio.

Il parcheggio è quello accanto al Viola Park, il centro sportivo della Fiorentina. Funaro ha parlato di “inaugurazione attesa, questo diventerà il parcheggio di interscambio della tramvia. Sono più di 350 posti. Sono stati piantati tantissimi alberi, c’è attenzione al tema del verde e della sostenibilità”.

Giorgio ha spiegato che “qui c’è quasi un albero in più per ogni posto auto, ci sono 320 alberi. A fine lavori” e dunque completata la tramvia “ci saranno 100 alberi in più per ogni chilometro di linea”. “La tramvia – ha dichiarato Giani – diventa sempre più area metropolitana. Avere la possibilità qui di non entrare in centro consente di limitare fortemente l’accesso delle macchine inquinanti e contemporaneamente di fluidificare il traffico nell’area urbana”.

