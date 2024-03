🎧 Il Piotta ci racconta il nuovo album ‘Na notte infame

“’Na notte infame” è il titolo del nuovo album del cantautore e rapper Tommaso Zanello in arte Piotta. Decimo lavoro in studio, prende ispirazione dalla recente e prematura scomparsa del fratello maggiore Fabio. Insieme al disco anche il primo romanzo di Tommaso “Corso Trieste”. Venerdì 15 marzo dal Viper Theatre di Firenze la prima data del tour. L’intervista a cura di Giustina Terenzi.



“’Na notte infame” è il titolo del nuovo album del cantautore e rapper Tommaso Zanello in arte Piotta, in uscita venerdì 1 marzo in tutte le piattaforme digitali, CD e vinile. Il disco prende tutta l’ispirazione dalla recente e prematura scomparsa del fratello maggiore Fabio. Con lui, apprezzato scrittore e saggista, ha firmato molti dei testi, e proprio la voce e i versi del fratello aprono la prima traccia del lavoro intitolata “Lode a Dio”.

Ascolta l’intervista 🎧

“’Na notte infame” è un percorso emotivo in quel labirinto di sentimenti che è il rapporto tra fratelli. Undici canzoni che mettono insieme un mosaico di ricordi, sensazioni ed esperienze attraversate dal pianoforte di Francesco Santalucia, che insieme a Piotta ha tenuto il timone della produzione e della composizione di questo disco. Attraverso le vicissitudini personali e generazionali di Tommaso e di Fabio, la voce di Piotta racconta gli anni che hanno segnato le loro generazioni. Dagli anni di piombo all’Italia campione del Mondo, dal crollo del Muro di Berlino agli anni ’90, dalle controculture dei ’70 fino alla nascita dell’Hip-Hop italiano. Il rap di Piotta si fa più introspettivo e consapevole che mai, nel disco come dal vivo. L’uscita dell’album è accompagnata dal primo romanzo di Tommaso dal titolo “Corso Trieste”. Il libro disponibile da martedì 19 marzo è scritto a quattro mani con il fratello Fabio, proprio come il disco, che ne è in qualche modo la colonna sonora.

LE DATE DEL TOUR:

venerdì 15 marzo Viper Theatre Firenze

sabato 16 marzo Largo Venue Roma

giovedì 21 marzo Hiroshima Mon Amour Torino

venerdì 22 marzo Mercato Sonato Bologna

domenica 7 aprile Eremo Club Molfetta (BA)

sabato 13 aprile Mattorosso Montebelluna (TV)

giovedì 18 aprile Circolo Magnolia Milano

venerdì 19 aprile The Cage Livorno