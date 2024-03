Asciano (SI): CO2 alimentare da impianto rifiuti

Un nuovo impianto di riciclo dei rifiuti alle Cortine nel comune di Asciano (Siena), inaugurato questa mattina dopo 18 mesi di lavori, permetterà un incremento del riciclo di rifiuti e riduzione dal 20 al 5% del conferimento in discarica oltre alla produzione di biometano da rifiuti organici da immettere in rete, corrispondente al fabbisogno di 1800 famiglie.

Nell’impianto inaugurato questa mattina alle Cortine nel comune di Asciano (Siena) è stato installato anche un sistema di cattura dell’anidride carbonica che ha ottenuto, tra i pochissimi in Italia, la certificazione per usi alimentari della Co2 estratta. Di proprietà di Sienambiente, l’impianto è dotato delle più moderne tecnologie e di un sistema di trattamento delle raccolte differenziate tra i più avanzati e innovativi a livello nazionale. Nuove tecnologie che porteranno un contributo concreto all’economia circolare con benefici ambientali in termini di riduzione di gas climalteranti per un risparmio complessivo annuo di 102.420 tonnellate di Co2, equivalente all’assorbimento di un bosco di oltre 40 ettari.

“Sono particolarmente fiero della modernizzazione e del potenziamento dell’impianto portato avanti da Sienambiente; le risorse del nostro pianeta non sono illimitate e il recupero di materia ed energia è uno dei capisaldi della transizione ecologica, nella quale la Toscana crede fortemente” ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, presente all’inaugurazione. “Nel progetto che è stato realizzato si sono concretizzate l’aumento del riciclo, la riduzione delle emissioni climalteranti e la creazione di nuovi posti di lavoro; siamo soddisfatti del grande lavoro svolto dalle nostre maestranze e dai nostri tecnici e siamo pronti a continuare a svolgere al meglio il servizio per il territorio e per la sua comunità” le parole del presidente di Sienambiente Tiziano Scarpelli.

L’impianto tratterà 41.000 tonnellate all’anno di rifiuti biodegradabili, la cosiddetta forsu (frazione organica dei rifiuti solidi urbani), proveniente dalla raccolta differenziata della provincia di Siena. La nuova e moderna linea di trattamento Re-Mat (recupero di materia), gestirà 25.000 tonnellate all’anno di multimateriale e altrettante di carta e cartone incrementando le quantità di riciclo. Potenziato anche il recupero di materia della parte indifferenziata dalla quale verranno estratte plastica, vetro e metalli portando la percentuale di riciclo dell’indifferenziato del 3% degli attuali impianti al 20%.

“Con un investimento di oltre 40 milioni di euro, uno dei più considerevoli a livello provinciale effettuati nel settore dei servizi pubblici – ha detto Alfredo Rosi, ad di Sienambiente -, l’impianto delle Cortine presenta grandi novità nel trattamento dei rifiuti, come quella del recupero di materia dai rifiuti indifferenziati e la cattura di CO2 a fini alimentari”. “Siamo riusciti a realizzare – ha aggiunto – un impianto che una volta a regime avrà costi gestionali inferiori a quelli della precedente configurazione, un risultato fondamentale per lasciare invariate le tariffe al cittadino”.

All’inaugurazione del nuovo impianto è intervenuto anche il presidente della Provincia di Siena David Bussagli: “Oggi è una giornata importante che segna un avanzamento nella direzione della salvaguardia dell’ambiente, della vivibilità e della qualità dei servizi della nostra provincia e del nostro territorio”.