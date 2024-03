www.controradio.it 🎧 Prato: il museo di Palazzo Pretorio compie dieci anni e diventa più accessibile, grazie al PNRR Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:21 Share Share Link Embed

Opere da toccare e da ascoltare, guide nella lingua dei segni, un’app dedicata: il museo di Palazzo Pretorio di Prato compie dieci anni e festeggia (con i fondi Pnrr) regalandosi maggiore accessibilitÃ

Un’esperienza di visita più aperta ed inclusiva. Per celebrare i dieci anni dalla sua inaugurazione, il Museo di Palazzo Pretorio di Prato si mette il vestito nuovo e annuncia un percorso multisensoriale. Le novità , in realtà sono davvero numerose: il sindaco di Prato Matteo Biffoni ha infatti illustrato nuove funzioni per pubblici speciali sul sito web oltre che una app dedicata, anticipando infine collaborazioni del museo con i ragazzi con sindrome dello spettro autistico. Proprio con il loro gruppo, seguito dalla Fondazione Opera Santa Rita, il museo ha organizzato  “PretorioAPERTO – 10 anni 1000 sguardi”: una mostra la cui inaugurazione è prevista per il 20 aprile, che offrirà una chiave di lettura davvero alternativa delle collezioni.

Tutti i nuovi interventi sono realizzati grazie ai fondi del Pnrr.Ispirato fin dalla sua riapertura ad una concezione rispettosa dei principi dell’accessibilità , il Museo presenta ora nuovi interventi che insistono su questa prospettiva.  Il compleanno vero e proprio del nuovo corso di Palazzo pretorio, che in realtà come struttura ha quasi 800 anni di vita, è fra un mese: era infatti il 12 aprile del 2014 quando, dopo un complesso intervento di restauro dell’allora Museo Civico di Prato, rimasto chiuso per vent’anni, riconsegnava alla città e ai turisti come uno dei più importanti presidi di cultura.

“Dobbiamo sempre più prendere consapevolezza che la potenzialità e la forza competitiva di Prato –  ha detto il sindaco Biffoni – sono dovute in parte alla sua capacità di essere una comunità che ha sconfitto i pregiudizi sulla diversità . In questi dieci anni il Museo di Palazzo Pretorio – ha concluso  Biffoni – non ha mai smesso di saper raccontare la storia e la contemporaneità di Prato.