🎧 handlogic, dal Rock Contest ai palchi con i Verdena. L’intervista

Primo concerto? Sui palchi del Rock Contest, nel 2016. Dal terzo, quello della vittoria, il contratto con Woodworm e l’amicizia con Alberto Ferrari, entrambi nella giuria della serata. Scopriamo la storia dalle parole di Lorenzo Pellegrini intervistato da Giustina Terenzi con qualche antipazione sul nuovo, attesissimo, materiale.

⁄handlogic è un progetto experimental pop nato a Firenze nel 2016. Sin dai primi passi nell’underground nazionale, si è fatto notare grazie alla vittoria del Rock Contest Controradio, insieme all’uscita dell’EP di esordio che riceve ottimi feedback dalla stampa musicale (Mucchio Selvaggio, Rumore, Blowup), e viene nominato Disco della settimana su Rockit e Rivelazione dell’anno per Repubblica.

Nei due anni seguenti la band intraprende un lungo tour di più di cento date in lungo e largo per lo stivale fino ad arrivare in Germania, Repubblica Ceca e Svizzera, e calca palchi di importanti festival come il MI AMI Festival, suona negli studi di Rai Radio 1 e Radio 2, e apre concerti di artisti come i Primal Scream all’Ex Dogana a Roma e Paolo Fresu al Teatro Verdi di Firenze.

Nel 2018 prende vita una collaborazione con una serie di artisti; tra questi Alberto Ferrari (Verdena) e Andrea Giulio Ragno Favero del Teatro degli Orrori (entrambi conosciuti nella serata finale del Rock Contest), e Andrea Appino (Zen Circus). Il risultato è una visionaria raccolta di remix delle canzoni dell’EP, toccando stili diversissimi tra loro.

L’album di esordio, “Nobodypanic” è uscito a maggio 2019 per l’etichetta Woodworm Label. Alla pubblicazione del disco ha fatto seguito un lungo tour estivo – che ha toccato alcuni tra i più importanti festival italiani, quali Ypsigrock, Mengo Music Fest, Albori, Woodoo Fest – e un tour invernale in club quali Locomotiv (Bologna), Circolo Ohibò (Milano) o Angelo Mai (Roma).

Poi la pandemia, la pausa forzata, qualche cambiamento nella lineup e la ripartenza in grande stile, l’apertura per le due più importanti date del tour con cui i Verdena portano in tour l’ultimo “Volevo Magia”, quelle di Milano e Roma.

