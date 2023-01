Congresso Cgil. Galgani: “Tema lavoro torni una priorità”. Nardella: “Intendo convocare il tavolo del patto per il lavoro”.

Firenze, “Il lavoro è scomparso dal discorso pubblico, ma è parte dello sviluppo”. Questo il contenuto principale emerso dalla relazione di Paola Galgani, segretaria generale della Cgil di Firenze e dal focus sull’economia di Dario Nardella, Sindaco della città.

“Bisogna aver cura del lavoro, – afferma Galgani – che da decenni è scomparso dalle priorità del discorso pubblico, come se non fosse parte dello sviluppo, del benessere, del progresso delle comunità e delle persone”.

Paola Galgani, che oggi a Scandicci ha aperto il decimo congresso provinciale del sindacato, ha spiegato che: “L’aumento dell’inflazione, del costo dell’energia produce una perdita di potere d’acquisto per i lavoratori dipendenti di una mensilità all’anno, stiamo parlando di 1500 euro di mensilità media, ma ci sono tanti che guadagnano molto meno.

Se a questo aggiungiamo ad esempio la scelta della Banca Centrale Europea di aumentare i tassi di interesse, questo vuol dire anche aumentare ad esempio gli interessi di chi ha un mutuo per l’acquisto della prima casa, e aumentare di nuovo i costi che pesano soprattutto sui redditi fissi da lavoro dipendente”. Per Galgani “andava fatta una scelta che noi avevamo chiesto: aumentare la riduzione del cuneo fiscale, per poter dare alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti un sostegno vero e soprattutto strutturale, perché i bonus sono per una fase emergenziale ma non risolvono il problema. Invece si è scelto, per esempio, di intervenire sulla tassa piatta”

Intervenuto anche il Sindaco di Firenze tramite videomessaggio, Dario Nardella. Fra i temi citati da Nardella nel suo messaggio, la sicurezza sul lavoro, il gap da colmare con il mondo della formazione, la lotta alla disoccupazione, le opere pubbliche finanziate dal Pnrr e ancora da realizzare. “Dobbiamo insistere su questo fronte – ha detto – e dobbiamo farlo tenendoci uniti, lavorando insieme, ognuno per le proprie responsabilità, ma con una comune strategia, una comune visione, perché solo così possiamo superare le tante difficoltà che abbiamo davanti, e possiamo dare alla nostra area metropolitana un futuro di lavoro, per il benessere materiale e immateriale dei nostri cittadini e della nostra comunità. Secondo il sindaco, “Firenze può essere un modello di solidarietà, di inclusione, di apertura e di crescita sostenibile: dobbiamo crederci e dobbiamo lavorarci concretamente tutti insieme”.