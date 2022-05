Firenze, al Festival dell’economia civile ci sarà il premio David Sassoli

A Firenze dal 16 al 18 settembre a Palazzo Vecchio. Un Festival dedicato ai giovani, a cui David Sassoli teneva molto.

Un premio dedicato a David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo scomparso l’11 gennaio scorso, è stato istituito da Festival nazionale dell’economia civile (Fnec), la cui quarta edizione si svolgerà dal 16 al 18 settembre a Palazzo Vecchio a Firenze. L’iniziativa vuole “ricordare al meglio” Sassoli, vicino al Festival fin dalla sua nascita, riprendendo un appello che “rivolse ai giovani nel 2019: ‘Aiutateci ad essere più coraggiosi verso le sfide del cambiamento’. Cambiamento e giovani “saranno due punti cardine” dell’edizione 2022 di Fnec.

Il premio David Sassoli si divide in tre categorie. La prima è ‘Disegnare il futuro’, rivolta ai bambini delle elementari di Firenze e provincia: dovranno presentare un disegno e una frase sul tema ‘L’Europa per me è…’. La seconda, ‘Raccontare il futuro’, è rivolta agli studenti liceali e universitari, nel percorso triennale ai quali è richiesto un elaborato originale, seguendo le tracce del bando riguardanti il pensiero politico e civile di David Sassoli. La terza, ‘Ri-Cercare il futuro’, è rivolta agli studenti di dottorato, i phd under 35 e tutti gli under 35 in possesso di un contratto da ricercatore o assegno di ricerca: dovranno inviare l’abstract di una potenziale ricerca da svolgere dopo il Fnec, che tenga in considerazione i temi ‘Europa e visione comunitaria, territorio, Economia civile’ e si inserisca all’interno di uno dei tre ambiti descritti nel bando. Per questa categoria in palio un finanziamento da 4.500 euro, per le altre due i premi consistono tra l’altro in buoni libri.

Il Fnec è nato da un’idea di Federcasse che lo promuove insieme a Confcooperative, ed è organizzato e progettato con NeXt e Sec e con il contributo di Fondosviluppo.