‘Corri per Michela’ sabato all’Isolotto

Appuntamento domenica 15 maggio con il 5° Trofeo ‘Corri per Michela’, organizzato dal Gruppo Sportivo A.S.D. Gs Le Torri Podismo, in collaborazione con Toscana Aeroporti, Artemisia Centro Antiviolenza e Quartiere 4.

“Nuovo appuntamento con ‘Corri per Michela’ – dichiara il Presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni –, una manifestazione che nasce dalla volontà di Massimo Noli e Paola Alberti, genitori di Michela, di far crescere da un immenso dolore fiori e frutti nuovi, portatori di non-violenza, in particolare quella sulle donne, e di parità di diritti, di pace e armonia fra le persone”.

“Tutti temi che il Quartiere 4, e la Comunità che ne anima e sostanzia il territorio, ha sempre sostenuto, appoggiato, promosso – aggiunge il Presidente della Commissione Sport e Politiche Giovanili del Q4 Marco Burgassi –. Partecipate dunque a questa corsa: un evento di sport e, insieme, di amore per una vita giusta e libera per tutti. Grazie all’A.S.D. Gs Le Torri Podismo per l’impegno che da sempre profonde in questa e in altre iniziative di solidarietà”.

“Il nostro gruppo sportivo Gs Le Torri Podismo – commenta la Presidente Catia Ballotti –, da sempre impegnato nella difesa dei valori, è onorato di sostenere e organizzare, in collaborazione con Toscana Aeroporti e il Centro Anti Violenza Artemisia e con la guida di Paola Alberti e Massimo Noli, ‘Corri Per Michela’, affinché i valori del rispetto e dell’amore vengano largamente diffusi in tutte le fasce d’età: il rispetto e l’amore insegnati attraverso lo sport non sono mai violenza!”.

Si tratta di una corsa podistica non competitiva di km 7 e passeggiata ludico-motoria di km 5. La partenza è fissata domenica 15 maggio, alle 9.30, dal Giardino ‘Michela Noli’, in via Torcicoda, all’Isolotto, dove è previsto anche l’arrivo, con premiazioni intorno alle 10.30.

Premiazione alle prime 5 società o associazioni più numerose. La camminata è aperta a tutti. Per partecipare alla corsa non competitiva è richiesto certificato di idoneità non competitivo per atletica leggera.

Quota di iscrizione 5 €. I proventi saranno totalmente devoluti al Centro Antiviolenza Artemisia per le attività di sostegno delle donne e delle bambine e bambini vittime di violenza. Le iscrizioni si ricevono via mail all’indirizzo: info@gsletorrifirenze.it entro le ore 22 del 13 maggio 2022. La mattina del 15 sarà possibile solo iscriversi alla ludico motoria. Per informazioni: info@gsletorrifirenze.it.