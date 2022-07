By

Gli Street Clerks sono tornati con un brano inedito dal titolo “Neon Apothecary Delight” già in programmazione su Controradio. Ascolta l’intervista a cura di Giustina Terenzi adAlexander Woodbury – voce e chitarra della band

Gli Street Clerks tornano con un brano inedito dal titolo “Neon Apothecary Delight” (Duduc/ADA Music Italy), disponibile su tutte le piattaforme dal 28 giugno. Il nuovo singolo arriva nel 15° anno di attività della formazione e testimonia l’esigenza di un cambiamento e al tempo stesso di un ritorno alle origini, dove tutto è iniziato, nel 2007, sui palchi dei piccoli pub.

“Neon Apothecary Delight” è il primo tassello di un nuovo progetto che vedrà la luce nei prossimi mesi e con il quale i testi tornano ad essere scritti in inglese, lingua madre di Alexander Woodbury, voce e chitarra della band. «Gli arrangiamenti sono essenziali, ed esprimono al 100% l’identità della band – spiegano gli Street Clerks a proposito del nuovo sound – fedeli a come i pezzi vengono suonati dal vivo, con una registrazione in presa diretta e 0% autotune».

BIOGRAFIA

Gli Street Clerks si formano nel 2007. Con la vittoria del Rock Contest 2010 di Controradio, si aggiudicano la produzione del primo EP ufficiale “Il ritorno di Beethoven”, che esce il 12 giugno 2012.

Nel 2013 partecipano alla settima stagione di X Factor Italia nella categoria dei gruppi vocali.

Il 13 Gennaio 2015 esce il primo album “Fuori”. Il singolo “Tuxedo” è stato sigla di Catteland, trasmissione radiofonica di Radio Deejay condotta da Alessandro Cattelan.

L’11 Maggio 2018 esce l’album “Com’è andata la rivoluzione?”, anticipato dal singolo “Rivolù”.

Dal 2014 al 2020 sono resident band del late night show di Alessandro Cattelan “E poi c’è Cattelan”, su SkyUno. In questa veste hanno duettato con Francesco De Gregori, Negramaro, James Blunt, Malika Ayane, Carmen Consoli, Francesca Michielin, Robbie Williams.

Nel 2021 sono resident band dello show di Alessandro Cattelan “Da Grande”, su Rai Uno.

Nel 2022 scrivono e producono la colonna sonora della docu-serie di Netflix “Alessandro Cattelan – Una semplice domanda” (Prod. Netflix – Fremantle).

Gli Street Clerks sono:

• Alexander Woodbury – voce, chitarra

• Valerio Martino Fanciano – voce, pianoforte, tastiera, sintetizzatore, chitarra • Cosimo Ravenni – contrabbasso, basso, voce

• Francesco Giommi – batteria, voce

GUARDA il video, diretto dal regista Stefano Poletti, incarna appieno l’attitudine live della band: gli strumenti musicali sono protagonisti e l’esecuzione del brano è al centro del videoclip, il tutto arricchito da un’estetica in bianco e nero e da effetti visuali.