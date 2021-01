Sabato 30 gennaio alle 12.00 in streaming video il rooftop concert degli Street Clerks. Dalla terrazza di Piazzale Michelangelo a Firenze, per la ricorrenza dell’ultimo leggendario concerto dei Beatles

È il 30 gennaio del 1969 e a Londra, sul tetto di un palazzo di Savile Road, poco distante da Piccadilly Circus, i Beatles si apprestano a scrivere una pagina destinata a rimanere nella storia. Qui stanno infatti tenendo il loro ultimo concerto dal vivo.

In occasione di questa ricorrenza prevista per sabato 30 gennaio, gli Street Clerks – fra le altre cose resident band per anni del late night show di Alessandro Cattelan e vincitori del Rock Contest edizione 2010 – omaggiano i Beatles con un loro personalissimo tributo da una delle terrazze simbolo della città di Firenze, quella del Piazzale Michelangelo. Ideatore dell’iniziativa – in occasione dell’Inverno Fiorentino promosso dal Comune di Firenze – è il Combo Social Club, uno degli spazi più importanti per la musica dal vivo a Firenze.

In scaletta “Get Back”, “Don’t Let Me Down”, “Here comes the Sun”, “Hey Jude”, “Dig A Pony” e tutti gli altri brani della storica esibizione dei “Fab Four”, utilizzata per completare i venti minuti finali del documentario “Let it Be” di Michael Lindsay-Hogg.

INFO BAND