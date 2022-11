By

🎧 Food Hub, la quinta tappa del percorso a Firenze Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:43 Share Share Link Embed

Un progetto che punta a tutelare la filiera ittica nel segno della sostenibilità alimentare. Si chiama Food Hub ed è sbarcato a Firenze in occasione della quinta tappa di un percorso in giro per l’Italia. Lo scopo è quello di favorire il raccordo tra produzione, ingrosso e vendita al dettaglio e a riconoscere nei mercati all’ingrosso il ruolo di hub alimentari e punto di incontro.

L’incontro di Food Hub si è svolto stamani a Palazzo Medici Riccardi e rientra nel progetto realizzato da ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e da Unioncamere, nell’ambito del Po Feamp 2014-2020, con la collaborazione tecnico-scientifica di Borsa Merci Telematica Italiana (Bmti) e Italmercati. A fine convegno è stato realizzato uno show cooking con la degustazione di uno dei prodotti migliori in termini di rapporto di sostenibilità, qualità e prezzo: il cefalo. I partecipanti hanno assaggiato il prodotto della laguna di Orbetello che presenta molte qualità organolettiche e che si trova in abbondanza in molte zone della Toscana, tra cui la foce dell’Arno.

Tra i presenti anche Mercafir: il presidente Giacomo Lucibello ha evidenziato che “il tema della sostenibilità connessa al mondo dell’ittico e più in generale a tutto il sistema agroalimentare compreso i mercati all’ingrosso è un elemento centrale nel progetto e nella visione della ‘Nuova Mercafir’”. Tra i promotori dell’iniziativa c’era anche Italmercati, intervenuta con il presidente Fabio Massimo Pallottini. “Quello toscano è un territorio con grandi potenzialità di crescita nella pesca e nell’acquacoltura e noi dobbiamo insistere sul tema della sostenibilità, mostrando al consumatore che ci sono molte specie di pesce che possono finire sulle nostre tavole”.

Il vicepresidente e assessore all’agroalimentare Stefania Saccardi ha invece evidenziato che “uno degli obiettivi è far comprendere il valore di un pescato che viene da filiera corta e che offre tutte le garanzie di qualità e di rispetto dell’ambiente”. Infine, secondo l’assessore alle Attività produttive di Palazzo Vecchio Giovanni Bettarini, “la sostenibilità ambientale passa anche dalla consapevolezza dei consumatori e dell’organizzazione delle filiere”.