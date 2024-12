🎧 Scopri “Amore e Salute”: il nuovo album dei Fitness Forever!

“Amore e Salute” è il quarto album dei Fitness Forever, l’ultima fatica discografica della super band partenopea capitanata da Carlos Valderrama. Intervista a cura di Giovanni Barbasso

L’ultima fatica discografica della napoletana dei Finess Forever capitanata da Carlos Valderrama, consiste in otto caznoni (tra cui “Goodbye” con l’eccezionale featuring di Angeleri, indimenticabile chansonnier autore di 3 memorabili LP a cavallo tra gli anni 70 e 80). Contemporaneamente alla pubblicazione del nuovo album la spagnola Elefant records ristampa, esclusivamente in vinile, il penultimo album “Tonight” uscito nel 2017 (ed andato immediatamente sold-out, diventando uno dei dischi più ricercati dai collezionisti di tutto il mondo).

La pubblicazione di “Amore e Salute” è un evento significativo per la musica italiana, non solo perché ogni uscita da parte della band Napoletana è un piccolo evento (solo 4 dischi in 15 anni di attività) ma anche perché i Fitness Forever si sono ormai guadagnati un posto speciale nel cuore del pubblico e della critica per la loro capacità di produrre musica fuori dal tempo e dagli schemi, sempre in grado di spiazzare facendosi trovare leggermente in anticipo sui tempi e non esattamente dove te li aspetteresti. “Amore e Salute” rappresenta il culmine di un percorso artistico in cui i Fitness Forever hanno gettato le basi per un intero movimento musicale (avendo predetto con grosso anticipo la gigantesca ondata Nu-Neapolitan Funk attuale) in cui la ricerca meticolosa per i suoni disco/funk e yacht rock di fine anni 70 incontra la freschezza della produzione Pop contemporanea.

Otto canzoni, scritte, prodotte e arrangiate da Carlos Valderrama e Luigi Scialdone, l’album si distingue per la qualità delle composizioni, i raffinati arrangiamenti dal respiro cinematografico e orchestrale, e una cura spasmodica della qualità delle incisioni in studio.

Tra le più eleganti e raffinate bands in circolazione, nel collettivo partenopeo militano musicisti che hanno collaborato – in studio e live – con alcuni dei più influenti nomi della scena contemporanea, tra cui Calcutta, Nu Genea, Elisa, Alan Sorrenti, Colapesce e Dimartino, Bassolino.