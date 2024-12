Esplosione Calenzano, Comune:  nessun rischio per la salute

“Arpat comunica che non ci sono rischi per la salute causati dall’incendio verificatosi questa mattina presso il deposito Eni”. Lo fa sapere il Comune di Calenzano con un post sulla pagina Facebook. “Ferrovie e Autostrada – aggiunge il Comune – regolarmente riaperte”.

“Arpat comunica che non ci sono rischi per la salute causati dall’incendio verificatosi questa mattina presso il deposito Eni”. Lo fa sapere il Comune di Calenzano con un post sulla pagina Facebook. “Ferrovie e Autostrada – aggiunge il Comune – regolarmente riaperte”.

Sempre il Comune di Calenzano, sulla propria pagina Facebook, fa sapere che non si registrano problemi di potabilità sull’acqua del pubblico acquedotto: “Publiacqua Spa informa i cittadini dei Comuni di Calenzano, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Prato che, in merito all’incidente verificatosi questa mattina all’impianto Eni di Calenzano, non si registrano problemi di potabilità sull’acqua del pubblico acquedotto. Publiacqua proseguirà comunque a monitorare l’evolversi della situazione anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni, a garanzia della qualità dell’acqua erogata”.

“E’ venuta giù la palazzina adibita a stazione di rifornimento dove si è verificata l‘esplosione, e questa ha fatto crollare anche parte della palazzina direzionale. I vigili del fuoco stanno ancora cercando i tre dispersi proprio nella palazzina crollata dove è avvenuta l’esplosione. E’ un evento drammatico che fa venire alla mente la tragedia di via Mariti” questo quanto invece ha dichiarato l’assessore regionale alla Protezione civile Monia Monni parlando con i giornalisti nell’area vicino all’esplosione avvenuta oggi a Calenzano.

“Ci sono 15 aziende nei dintorni che sono state evacuate a scopo cautelativo, e che hanno subito danni. Sono in corso valutazioni per capire se si può tornare a lavorare in quei luoghi. Le scuole del territorio sono invece tutte aperte e Arpat è rassicurante sulla qualità dell’aria. La colonna di fumo densa che si è sviluppata era anche molto calda e si è alzata molto. Il vento era piuttosto importante oggi, e quindi si è tutto disperso e non ci sono problemi per la qualità dell’aria”. ha agginto Monni. Evacuati da parte del Comune di Calenzano anche una piscina e il palazzetto dello sport che sono non molto distanti dal luogo dell’incidente.