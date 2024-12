“Everybody Loves Sohrab Handa” chiude il 24/mo River to River

La prima europea della commedia in giallo “Everybody Loves Sohrab Handa” e l’acclamato scrittore Perumal Murugan chiudono il 24/mo River to River Festival. Martedì 10 dicembre al cinema La Compagnia di Firenze

Chiude con due ospiti d’eccezione – il celebre attore Vinay Pathak e lo scrittore acclamato dal New York Times Perumal Murugan – martedì 10 dicembre al cinema La Compagnia di Firenze (Via Camillo Cavour 50/R), la 24/ma edizione del River to River Florence Indian Film Festival, l’unica manifestazione in Italia interamente dedicata alla cinematografia e alla cultura del Subcontinente.

Per gli amanti della letteratura appuntamento alle 18.30 con una delle voci di punta dell’India contemporanea in lingua tamil. Accusato di blasfemia, Perumal Murugan è stato costretto a periodi di silenzio e a un lungo ritiro dalla scena letteraria. Ciononostante, un’attenzione crescente da parte della critica internazionale lo portato a due candidature al National Book Award per la letteratura in traduzione (nel 2018 e nel 2020) e a un rinnovato successo. I suoi libri, pubblicati in tutto il mondo, sono editi in Italia dalla casa editrice Utopia. Al festival Murugan, in collaborazione con libreria Brac, racconterà al pubblico l’ultimo romanzo tradotto in Italia, “Rogo”, in dialogo col giornalista Mauro Donzelli. Kumaresan e sua moglie Saroja arrivano nel villaggio dove il ragazzo è nato, nel sud dell’India. Appartengono a due caste diverse e per questo il loro matrimonio è stato celebrato in segreto. Entrambi desiderano solo una quotidianità serena, ma quando però giungono a casa la madre di Kumaresan maledice il figlio di fronte ai compaesani per aver contratto un’unione indegna. La vita per i due si rivela impossibile, e quando rimane incinta, Saroja si convince che è necessario allontanarsi per sempre. Mentre il marito è fuori per lavoro, tuttavia, la suocera ordisce una congiura per liberarsi di lei, con un esito imprevedibile e toccante.

Alle 20.30 la prima europea di “Everybody Loves Sohrab Handa”, irresistibile commedia in giallo dal cast all stars firmata dal guru del cinema indipendente Rajat Kapoor, alla presenza dell’attore protagonista Vinay Pathak. Caratterista celeberrimo apparso in oltre 50 film con 20 anni di carriera a Bollywood, Pathak esordisce negli anni 90 in “Fire” di Deepa Mehta. I suoi ruoli più iconici saranno quelli comici in commedie anticonformiste come “Khosla Ka Ghosla”, “Bheja Fry” e “Dasvidaniya”, ma ha partecipato con successo a film bollywoodiani classici come “Rab Ne Bana Di Jodi – Una coppia voluta da Dio”, grazie al quale ha ricevuto una nomination al Filmfare Award, uno dei maggiori riconoscimenti cinematografici dell’India. Nel film di chiusura del festival Pathak interpreta il Sohrab Handa del titolo. Raman e Jayanti per festeggiare il loro anniversario riuniscono in un villa la famiglia e gli amici. Tutto sembra procedere per il meglio quando la notte si scopre che uno degli invitati, appunto Sorab Handa, è stato ucciso. Man mano che l’indagine si dipana, le relazioni vengono messe alla prova e i segreti svelati.

Le attività della giornata partiranno al cinema La Compagnia alle 17.00 con il doc “Towards Self-governance” di Virendra Prabhakar Valsangkar: in un mondo sempre meno attento alla salute del pianeta il popolo del villaggio di Mendha-Lekha nella remota regione del Maharashtra, vive in equilibrio con gli elementi e protegge la foresta che lo circonda.

