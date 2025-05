www.controradio.it 🎧 Estate fiorentina 2025, 'Mille eventi dall'1 giugno al 30 settembre' Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:01:26 Share Share Link Embed

Arriva l’Estate Fiorentina. La programmazione si allarga e si diffonde dal primo di giugno fino alla fine di settembre spaziando tra tutte le arti, i generi e le fasce d’età. Oggi la presentazione della programmazione. Domani, 29 maggio, avremo un focus anche su Controradio Tv dalle 8.40 con l’assessore alla Cultura Giovanni Bettarini nei nostri studi

Nell’intervista un’anticipazione dalle parole della sindaca Sara Funaro e dello stesso Bettarini.

Un budget di 1,9 milioni (di cui 1,7 milioni da fondi europei), quattro mesi di cultura, 139 organizzatori coinvolti, 121 progetti diffusi, quattro eventi speciali tematici, nove festival e 14 spazi estivi: sono i numeri dell’edizione 2025 dell’Estate Fiorentina, presentata oggi a Palazzo Vecchio. La manifestazione si svolgerà dal 1 giugno al 30 settembre. Tra gli ospiti ci saranno personalità come Samuele Bersani, Marco Giallini, Andrea Scansi, Virgilio Sieni, Elio, Elisabetta Sgarbi.

Tra i progetti tematici dal 5 giugno al 20 settembre ‘Non mollare-storie differenti’, con ospiti Valdo Spini, Mimmo Franzinelli, Letizia Fuochi. Dal 14 al 17 luglio ‘La Gaberiana’ porterà a Firenze ospiti come Bersani e Giallini. Per quanto riguarda i festival si parte con ‘Sagrati in musica’, dal 7 giugno al 7 settembre, a cura dell’associazione di promozione musicale Toscana classica. Spazio anche al Florence Dance Performing Arts Festival (36/a edizione, dal 23 giugno al 24 luglio), al Festival au Desert Firenze, al Lattexplus Festival 2025. Tante le iniziative su teatro (come ‘Un’estate a Villa Vogel’), arti visive (ZeroCalcare tra gli ospiti di ‘Visioni musicali’), talk, cinema (come lo ‘Stenterello Film Festival’), musica e danza. All’interno degli spazi estivi figurano piazza Edison, piazza Indipendenza, il giardino San Lorenzo a Greve e l’ex campeggio di piazzale Michelangelo.

“Abbiamo deciso di aumentare sempre di più le iniziative nella nostra città per dare spazio alle tante realtà culturali che abbiamo sul territorio – ha spiegato la sindaca Sara Funaro -. Siamo convinti che dobbiamo dare spazi di socialità e di socialità positiva, per tutte le fasce d’età”. “E’ una grande estate fiorentina – ha commentato l’assessore alla cultura Giovanni Bettarini -. Ci saranno mille eventi culturali nel corso dei quattro mesi”.