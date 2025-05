Fiorentina: Palladino ha rassegnato le dimissioni

Il tecnico Raffaele Palladino lo avrebbe comunicato alla società con una telefonata. La decisione, che non è stata confermata ufficialmente) arriva all’indomani della conferenza stampa organizzata dal club, col presidente Commisso e i direttori generale e sportivo Ferrari e Pradè, dove sono stati illustrati i progetti del club per l’anno prossimo

Un fulmine a ciel sereno, o quasi. La decisione di Palladino arriva all’improvviso. Tanto che il club ancora adesso non ha confermato ufficialmente l’addio del tecnico. Ancora ieri il patron Viola Commisso (in collegamento dagli Stati Uniti) aveva dichiarato: “Ho un bel rapporto con lui, è come un figlio. È stato un anno difficile per lui e spero che il Signore lo aiuti. E che i tanti problemi che ha avuto in questa stagione gli servano come lezione per andare avanti”.

Alla base delle decisione ci sare il fatto che Palladino non si sarebbe sentito apprezzato e avrebbe accusato particolarmente le pressioni da parte della tifoseria e quindi non ci sarebbero più i presupposti per proseguire assieme.

Palladino, al suo primo anno in viola, aveva portato la Fiorentina al sesto posto (miglior piazzamento della gestione Commisso) conquistando 65 punti, miglior punteggio dal 2014. Recentemente gli era stato anche prolungato il contratto fino al 2027, alla vigilia della semifinale di ritorno col Betis in Conference.

La Fiorentina sarebbe al lavoro per capire se ci siano margini per ricucire, ma allo stesso tempo per capire con chi eventualmente sostituirlo. Baroni, De Rossi, Farioli, Tudor e Gilardino i nomi più accreditati al momento